油價暴漲6% 世界將迎來景氣復甦？

文／理周教育學苑．方鈞

Q:8 月 23 日原油 (WTI) 單日從 61.7 美元漲到 65.9 美元，創下九個月來最大漲幅，油價在景氣復甦循環中一直被當作是領先標的，這次油價上漲是否表示景氣將迎來復甦？影響油價上漲的因素有哪些？可以投資石油嗎？

A: 就目前來看，石油還有上漲空間，這次帶動油價上漲，主因來自於大宗商品領先反應，美聯儲對於縮表積極度不高，降低市場擔憂，另一部分，美國輝瑞 COVID-19 疫苗獲得監管部門完全批准，刺激美股八月二十三日大漲，也間接帶動油價飆升。雖然目前變種病毒依然無解，但疫苗普及與接種覆蓋率提升，對於經濟活動恢復正常還是有正向幫助。

而在美國經濟數據方面，除了七月份非農數據不錯外，像是後續發布的二手房產及八月份 PMI 表現都在市場預期範圍內，顯示目前經濟活動狀況良好，疫苗加上拜登基建雙管齊下，美股會有一波預期行情，油價與股價都是經濟領先指標，只要美股沒有出現巨大風險，石油未來還有上漲空間。

此外，墨西哥石油海上平台火災，初估由原產量每日 71.9 萬桶減少到 27.5 萬桶，每日約減少 44.4 萬桶，供給確實下降，就整體國際產油量來看，影響不大，但事件確實對油價造成波瀾。

就技術層面來看，油價來到 61.7 美元支撐開始進行反彈，如果順利突破日切線有機會往上挑戰高點 73 美元，對於原油有興趣的投資人，不妨可以觀察切線是否站穩，進行一波中線布局。

來源：《理財周刊》1096 期

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