晶相光不排除再漲價 估明年營收年增雙位數

CIS 廠晶相光 (3530-TW) 今 (26) 日召開法說會，董事長何新平表示，由於現今供應鏈價格不斷調漲，未來不排除再進一步轉嫁給客戶，看好今年營運優於去年，明年營收也可望再年增雙位數，續創新高。

展望下半年，何新平指出，由於亞馬遜 5 月起關閉很多中國電商平台，對華南市場造成很大影響，影響時程約 1-2 季，但看好長期需求仍存在，加上消費性安防需求持續提升，全年展望審慎樂觀。

針對供應鏈現況，何新平坦言，晶圓代工產能仍相當緊缺，集團旗下力積電 (6770-TE) 也積極支援公司，不過在其銅鑼廠建好前，不易取得新產能，因此公司已積極尋找第二供應商，預計年底、明年初就會開始生產並出貨，期望明年整體產能優於今年。

細分各產品線，何新平看好，安防監控消費類將持續成長，尤其客戶先前以價格為導向，現今隨著晶片缺貨，客戶轉向長期穩定供應的合作關係，預期低價競爭將趨緩。

何新平也強調，隨著各項零組件價格大增，客戶往高階產品挪移，晶相光也可提供給客戶較高階的產品，如 AI 普及帶來兩大變化，包括高階產品追求高品質、高畫素，以及人臉辨識應用擴張速度快，包括支付、門禁、解鎖等，中國標案也逐步往 300 萬畫素以上移動。

車用電子方面，晶相光主要著重在倒車顯影、全車環景等，包括後視、環視、倒車鏡頭會逐漸從 100 萬畫素，轉移至 200 萬畫素，ADAS 產品則因需透過鏡頭與 AI，找尋人與物體，因此預計會往 300-500 萬，甚至是 800 萬，公司現今也認真評估是否進入 ADAS 市場。

至於視訊攝影機，去年受惠遠距需求，Web Cam 出貨量暴增，現今隨著學生回歸學校，需求也回復至正常水準，坦言去年底、今年初為該產品的出貨高峰，第二季開始出貨已下滑，預期往後也會維持下降走勢。

晶相光生物晶片貢獻較穩定，預計每年業績維持雙位數成長。