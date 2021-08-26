佳凌下半年生產趨穩 安控產品仍受缺料影響 稼動率僅7成

光學元件生產開發廠商佳凌 (4976-TW) 下半年看法樂觀，預期缺料情況將逐漸獲得改善，第三、四季生產將趨穩，董事長劉嘉彬今 (26) 日指出，受到半導體、被動元件缺料的影響，安控相關產品受影響最大，產能利用率爲 70%，投、攝影光學元件及車用產品稼動率都在 90%。

劉嘉彬指出，由於疫情反覆造成東南亞地區生產的影響，加上半導體、被動元件缺料不利，造成佳凌出貨遞延，但目前接獲的訂單都還在，希望最快在第四季，緩和不利因素。

佳凌今天出席交易所召開的汽車供應鏈主式業績發表會，劉嘉彬對下半年業績展望提出樂觀看法，認為包括本身塑膠、金屬及鏡片 PC 原料等原物料短缺情況可以漸獲改善，今年的第三季及第四季生產將趨於穩定。

同時，佳凌今年完成辦理現金增資案並完成募集 12.2 億元，劉嘉彬指出，目前佳凌規劃在 2021-2022 年完成導入廠區元件自動化生產設備、並進入高自動化，目標 2024 年可組裝光達 (LiDAR) 產品，該年嘉義大埔美廠區也將進入第二期的擴廠。

劉嘉彬指出，佳凌朝向與全球 6 大光達系統廠商合作，未來車輛自駕應用在各國政府的推動之下，有高度成長空間，今年上半年佳凌消費電子產品比重 51%，車用 23%，預估 2021 年底或明年初，消費電子產品約降至 45%，車用提高到約 30% 的比重。

佳凌 2021 年第二季營收 4.37 億元，毛利率爲 12.34%，季減 0.68 個百分點，較去年負毛利率轉為正數，稅後純益 1375 萬元，較第一季大減 50.76%，較去年同期轉盈，單季每股純益爲 0.12 元。

佳凌科技 2021 年上半年營收 9.13 億元，毛利率 12.7%，較去年同期的負毛利率爲佳，稅後純益 4167 萬元，較去年同期由虧轉盈，每股純益 0.36 元。