鉅亨美股雷達：股指再創新高後 投資者仍等待鮑爾提供縮債線索

美股重要看點：

週四 (26 日) 美國將公布第 2 季 GDP 的修定值，雖然這在很大程度上是回顧性的，但它的細部數據仍將引發關注，特別是個人消費者支出 (PCE) 數據，這是聯準會主要的通膨指標，也將為週五鮑爾的演說提供新的背景。

市場雖然期待聯準會主席鮑爾的演說，但分析師預計，他將不會就減少購債提供線索。Jefferies 經濟學家 Aneta Markowska 表示，有鑑於當前疫情仍然嚴重，很難想像此時聯準會願意承諾一個具體的減債時間表。

美股標普 500 指數週三再寫新高，華爾街分析師近日紛紛更新目標價。根據彭博調查，對今年底標普 500 指數的最高預測為 4825 點，最低為 3800 點，相差近 27%。

美國總統拜登週三在白宮舉行網路安全會議，與會的科技與保險等領域的商界領袖承諾，將投入數十億美元防範駭客攻擊。

高盛經濟學家在本週的報告中表示，儘管鮑爾希望在 11 月開始縮減規模，但他對提出這一承諾會非常謹慎。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數上漲 39.24 點，或 0.11%，收 35,405.5 點。

那斯達克上漲 22.06 點，或 0.15 %，收 15,041.86 點。

標普 500 指數上漲 9.96 點，或 0.22%，收 4,496.19 點。

費城半導體指數上漲 27.2 點，或 0.81%，收 3,372.6 點。

今日重要總經數據：

美國 8 月 21 日當週首次申請失業救濟人數，預期 35 萬，前值 34.8 萬

美國第二季個人消費支出 (PCE) 年化修正值，預期 12.2%，前值 11.8%

美國第二季實際 GDP 年化修正值，預期 6.7%，前值 6.5%

重要個股動態：

1. 輝瑞 (PFE-US)

輝瑞公司和 BioNTech SE 表示，他們正在尋求美國監管機構全面批准對 16 歲及以上人群，接種 Covid-19 疫苗加強針。

兩家公司週三宣布，他們已啟動向美國食品藥品管理局 (FDA) 提交第三針疫苗的滾動生物制劑許可申請，預計本週末之前完成申請提交。

本週早些時候，輝瑞 - BioNTech 疫苗成為第一個獲得美國監管機構正式批准，使用於 16 歲及以上人群的疫苗。Moderna Inc. 和嬌生公司的疫苗有緊急使用授權。

PFE 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2.Salesforce (CRM-US)

Salesforce 2022 會計年度第二季財報與第三季財測皆優於市場預期，並宣布上調全年財測，顯示企業端正加快 IT 數位轉型支出，且該公司也正透過併購擴大產品組合。

Salesforce 第二季營收 63.4 億美元，年增 23%。執行長 Benioff 表示，由於全球企業、政府不斷加速數位化轉型，Salesforce 已連續五季實現優異的業績。

針對 Delta 變種病毒侵襲，Benioff 認為，Delta 病毒可能不會是最後一個變種的病毒，這樣的生活將會持續下去，這有利於公司成長。

CRM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 小鵬汽車 (XPEV-US)

小鵬汽車公布第二季財報，營收 37.6 億元人民幣，超過預期的 35.8 億元。當季淨虧損為人民幣 16.2 億元，高於預期。

小鵬汽車第二季共交付 17398 輛汽車，年增 439%，汽車銷售營收 35.844 億元，年增 562.4%。公司預計第三汽車交付量將為 21500-22500 輛，總收入在 48-50 億元之間。

小鵬汽車董事長 CEO 何小鵬表示，關鍵交付指標皆創新高，彰顯了自主研發全棧式技術能力所推動的加速增長。他相信，隨著電動汽車在中國和世界各地的普及率飆升，未來會進一步加速發展。