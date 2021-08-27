【袁志峰專欄】短線上落市，可低吸不宜高追

今天推介 - 友邦保險 (1299), 上日收市 $93.95

1) 股市前景

港股昨日跟隨 A 股下跌，可視作獲利回吐，成交偏低，南向資金淨流出金額較大，主要沽售中移動 (941)、安踏體育(2020) 及李寧(2331)。筆者認為市場恐慌情緒已舒緩，但投資者信心重建需時，預期港股維持上落市格局，短線操作需謹慎，建議關注績優股及國策支持的行業包括電動車、半導體、光伏及風電板塊。

今天推介是友邦保險 (1299) — 主要業務為壽險業務，遍及亞太區 18 個市場。今年以來股價跌 0.5% 而恒指跌 6.7%，表現跑赢大市。今年上半年新業務價值達 18.14 億美元，同比增加 22%，新業務價值利潤率上升 4.2 個百分點至 59.0%。今年 6 月公布以 120 億元人民幣收購中郵人壽 24.99% 股權，預期有助加快國內業務發展。維持買入建議，目標價 102 元，止損價 88 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 20 點，早盤輾轉回落，午後最多曾跌 438 點，尾市反彈，收報 25415 點，跌 278 點或 1.1%。成交額按日減 15% 至 1386 億元，7 月份日均成交額 1840 億元。港股通南向資金淨賣出約 32 億元，包括淨賣出 7 億元中國移動 (941) 及 8 億元安踏體育 (2020) 股份。8 月以來淨賣出 55 億元，7 月淨賣出 635 億元。

藍籌股 6 升 50 跌 2 持平。蒙牛乳業 (2319) 升逾 3%，為升幅最大藍籌。其次銀河娛樂和 (27) 及金沙中國 (1928) 漲逾 1%。瑞聲科技 (2018) 跌 10%，為跌幅最大藍籌。其次是申洲國際 (2313)、龍湖集團(960) 及石藥集團 (1093) 跌 4%-5%。藥明生物 (2269)、舜宇光學(2382)、比亚迪(1211) 及小米 (1810) 跌逾 3%。中生制藥 (1177) 及安踏體育 (2020) 跌近 3%。中國平安 (2318) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.9%，收報 6337 點，成份股 7 升 23 跌。大型科技股漲跌不一，快手 (1024) 及小米 (1810) 跌逾 9% 及 3%，京東 (9618) 及網易 (9999) 升 1%。瑞聲科技 (2018)、明源雲(909) 及平安好醫生 (1833) 跌 9%-10%，為跌幅最大成份股。金山軟件 (3888) 跌逾 7%。汽車之家 (2518) 及京東健康 (6618) 跌逾 5%。華虹半導體 (1347) 升逾 4%，為升幅最大成份股。中芯國際 (981) 及同程藝龍 (780) 升逾 1%。

板塊方面，鋼鐵、煤炭、濠賭及晶片股逆市上升。馬鋼 (323) 漲逾 12%，鞍鋼 (347) 及重鋼 (1053) 升 7%。兗州煤業 (1171) 及中煤能源 (1898) 升逾 5% 及 1%。線上醫療、醫藥、軟件、手機零件、汽車、風電、餐飲、教育及物管股跑輸大市，跌幅居前。長城汽車 (2333) 及比亞迪 (1211) 跌逾 6% 及 3%。金風科技 (2208) 跌近 5%，龍源電力 (916)、新天綠色能源(956) 及大唐新能源 (1798) 跌近 3%。九毛九 (9922) 及海底撈 (6862) 跌逾 4% 及 2%。中國東方教育 (667) 跌逾 6%，中教控股 (839) 及宇華教育 (6169) 跌逾 2%。雅生活服務 (3319) 及金科服務 (9666) 跌逾 4%。

周四上証指數平開，全日弱勢震盪，最多曾跌 1.2%，收報 3501.66 點，跌 1.1%。深証成指跌 1.9%，科創 50 指數跌 3.0%。滬深兩市總成交約 13700 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加 600 億元。滬深股通北向資金淨買入約 12 億元，8 月以來淨買入 127 億元，7 月淨買入 108 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國經濟分析局表示，美國今年第二季 GDP 修正值增長 6.6%，預期為增長 6.7%；前一個季度 GDP 上升 6.3%。(信報)

4) 個股訊息

中國平安 (2318) 公布，截至 6 月底止中期業績，股東應佔淨利潤 580 億元(人民幣 ‧ 下同)，按年跌 15.5%，每股盈利 3.29 元，派中期息 0.88 元，按年增長 10％。盈利下跌主要是受對華夏幸福相關投資資產進行減值計提等影響。(信報)

中石油 (857) 公布，截至今年 6 月底止，中期盈利 530.37 億元(人民幣 ‧ 下同)，每股盈利 0.29 元，派中期息 0.1304 元；去年同期虧損 299.83 億元。期內，營業收入 1.2 萬億元，按年增長 28.8%。(信報)

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