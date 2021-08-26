茂林-KY客戶推新品 估Q3營運將優於Q2

導光板廠茂林 - KY(4935-TW) 今 (26) 日召開股東會，議案均照案順利通過，不過有股東詢問第二季毛利率下滑原因，對此董事長李滿祥指出，第二季受匯兌、缺料影響導致，經營團隊將繼續努力，預期第三季在客戶新品發表挹注下，營運將優於第二季。

茂林受惠近年蘋果 (AAPL-US) 筆電改回剪刀腳設計挹注下，IT 產品營收比重大幅成長，但上半年受整體供應鏈零組件缺料、新台幣匯率不利因素影響，營運不如預期。

隨著客戶新品發表在即，茂林認為，下半年主力營運動能仍來自 IT 產品，將配合客戶新品推出時程拉貨，至於年初看好的電視、顯示器產品則受整體市場波動，目前保守看待。

茂林第二季受缺料、匯率因素影響，單季毛利率下滑至 17.79%、季減 2.26 個百分點、年減 2.84 個百分點，稅後純益也下滑至 2.7 億元，季減 17%、年減 26.73%，每股純益達 2.06 元，累計上半年純益 5.95 億元，年增 27.2%，每股賺 4.55 元。

茂林今日股東會也通過去年盈餘分配，每股將配發 5.5 元現金股利，除息交易日則訂為 9 月 15 日。