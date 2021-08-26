〈越南疫情嚴峻〉因應越南防疫 明安調配中國產能生產 整體擴建計畫不變

高爾夫球具生產廠商明安 (8938-TW) 受越南疫情趨於嚴峻影響，當地廠區停工配合防疫，訂單並已調配到中國廠生產，明安今 (26) 日出席 OTC 法說會時指出，目前品牌客戶訂單相當滿，且明安在越南的擴廠計畫也將持續進行。

明安第二季稅後純益 3.75 億元，比傳統旺季的第一季獲利表現更爲出色，2021 年上半年上半年稅後純益達 6.77 億元，年增 3.75 倍，每股純益達 5 元。

目前東南亞地區受到變種病毒擴散造成疫情嚴峻，明安在越南設廠，明安越南廠區配合當地政策停工防疫，明安今天指出，手中訂單已轉移到中國廠區生產，訂單沒有受到影響，不過生產和出貨會因此遞延，同時，明安在越南投資新廠擴建及產能的擴充計畫不變。

明安在越南設廠的同奈省疫情相對獲得控制，8 月起越南同奈省工業區廠商依政府規定停工，但復工日期得依照政府規定仍無法預測。明安說，越南地區有 3600 名員工，施打疫苗人數已到 1500 人，希望未來疫苗覆蓋率提高後，員工能在安全的環境下工作。

明安也在積極掌握複合材料的應用商機，並鎖定航太及汽車產業的需求，並已在高雄和發工業區投資設立新廠，基地面積約 8000 坪，預計 2021 年年底完成建廠，明年可投入生產，將統合複材相關產品的廠區規劃，設立複合材原料創新研發中心依據各產業客戶需求，客製開發多元複合材料產品，具有由材料研製到生產製造㇐條龍的優勢。