〈良維法說〉下半年毛利率逐季回升 手機線材短期難貢獻

連接線良維 (6290-TW) 今 (26) 日召開法說會，公司指出，下半年充電槍、資料中心動能需強，加上漲價效益顯現，毛利率估逐季回升；不過，原本規劃新增的手機線材業務由於受限產能，貢獻時程延後，得等到 1-2 年新廠開出後才會看到營收貢獻。

良維第二季受到原料 PVC、銅以及海運運費高漲下，毛利率降至 13.4%、10 季低點，公司表示，成本上漲的部分已經逐月反應給客戶，雖然會有 1-2 季的遞延，但預計效益將在下半年陸續浮現，在成本漲勢暫緩下，毛利率將逐季好轉。

以下半年各產品表現來看，良維認為，資料中心、充電槍等相關應用保持強勁的成長動能，但在筆電、家電等消費性產品方面，去年因為疫情帶動 WFH 商機，墊高比較基期，估較去年同期持平或小幅下滑。

而外界關注的美系品牌手機線材方面，良維坦言，由於手機線材需要更多的設備、且設備又大，目前深圳廠空間受限，可能不會那麼快在短時間看到營收貢獻。

良維進一步指出，目前傾向規劃新廠生產手機線材，廣西有一個新廠，現在用租的，東莞也會有全新設計廠房，整體至少要 1-2 年才會有更大的產能，才會看到手機線材貢獻。