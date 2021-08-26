拍檔董座：三年轉型已見初步成果 智慧零售迎後疫情商機

佳世達 (2352-TW) 暨拍檔 (3097-TW) 董事長陳其宏今 (26) 日表示，過去三年商業模式轉型已見初步成果，加上全球新零售發展，以及後疫情的零接觸商機，將持續深耕智慧零售。

陳其宏指出，過去幾年市場快速變化，整個消費型態轉變，手持式 POS 機大部分已被消費性手持式產品取代，拍檔為了長遠的財務健全，過去三年致力於商業模式的轉型。

陳其宏進一步表示，去年雖然受到疫情影響，整個 POS 產業均受到很嚴峻的挑戰，專案順延造成營收下滑，但積極透過現有分公司、新合作夥伴，加速拓展訂閱式經濟與雲端整合服務的銷售比重。

拍檔總經理王保鋅進一步指出，公司一方面優化原本硬體產品事業，移轉南非子公司 Corex 予集團關係企業，也持續調整歐美品牌中心與亞太集成中心的生意模式，歐美品牌中心的營運透過與指標客戶合作，抓住防疫商機，帶動 KIOSK 銷量。

亞太市場市場方面，拍檔也透過子公司益欣資訊，麻吉數位以及新加坡 Epoint 提供軟體、硬體、服務的整合方案，也推升連鎖直客營收比重從 3 成、成長至超過 5 成。

王保鋅表示，未來除了深耕智慧零售，提供硬體、軟體與 IT 維運等一站式服務外，也將透過整合集團的智能方案團隊聚碩、友通、羅昇等，提供 IT 與 OT 解決方案，以及 AI 賦能的解決方案與加值整合服務。