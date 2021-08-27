〈台股盤前要聞〉欣銓展望樂觀至明年、陽明奪台積海運大單 今日必看財經新聞

關注盤前要聞重點，全球半導體供應鏈產能吃緊，欣銓董事長盧志遠表示，目前訂單爆滿，下半年、明年展望樂觀看待；台積電加速建置美國新廠，擬將無塵室、生產線等設備運至美國組裝，傳出由陽明拿下海運大單，但公司不評論個別客戶。以下是今 (26) 日必看重要財經新聞。

欣銓客戶訂單爆滿 下半年、明年很樂觀

測試廠欣銓 (3264-TW) 昨 (26) 日召開股東會，展望後市，董事長盧志遠表示，客戶訂單爆滿，下半年、明年展望都很樂觀，坦言即便客戶要求更多產能，欣銓也無能為力，已積極啟動擴產。閱讀全文...

台積電美國海運大單 陽明獨拿

海運貨櫃一艙難求，台積電 (2330-TW) 赴美設廠也加入搶櫃行列，加深海運貨櫃供給緊俏的局勢，傳出陽明 (2609-TW) 近日已與台積電簽約，拿下此次無塵室建置客製化專案；對此陽明回應，業務進行過程中相關詢問專案都有，無法對個別客戶評論。閱讀全文...

當沖比過高遭列處置股票 8/27 起關禁閉 12 天

台股當沖交易火熱，容易造成股價劇烈波動，為降低當沖風險，證交所祭出新措施，今 (27) 日起只要當沖量過高而被列為警示股票者，處置時間將從現行 10 天延長為 12 天。閱讀全文...

台積電日本投資計畫 傳豐田集團旗下 Denso 將參與

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出在日本合資設廠的夥伴，除 Sony 外，還有汽車零組件廠電裝公司 Denso，對此，台積電表示，不回應市場傳聞。閱讀全文...

晶相光不排除再漲價 估明年營收年增雙位數

CIS 廠晶相光 (3530-TW) 昨 (26) 日召開法說會，董事長何新平表示，由於現今供應鏈價格不斷調漲，未來不排除再進一步轉嫁給客戶，看好今年營運優於去年，明年營收也可望再年增雙位數，續創新高。閱讀全文...

中美晶：今年營運維持健康穩定

中美晶 (5483-TW) 昨 (26) 日召開股東會，董事長徐秀蘭表示，雖有疫情影響，但今年整體營運維持健康穩健。閱讀全文...