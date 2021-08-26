淘帝-KY上半年虧損收斂 產品漲價看好下半年優於上半年

淘帝 - KY(2929-TW) 今 (26) 日公布第二季財報，單季虧損 4.08 億元，連虧 6 個季度，但已較去年同期虧損 6.77 億元收斂，累計上半年稅後虧損 4.9 億元，每股虧損 4.48 元，較去年同期每股虧損 7.59 元轉佳。

展望下半年，淘帝表示，庫存已回到健康水位，針對秋冬款童裝產品全面調漲價格，看好下半年將優於上半年。

淘帝第二季針對夏裝童裝產品進行一次性降價策略，並加速拓增線上代理商，使代理商穩步恢復拉貨動能，上半年合併營收 14.68 億元，年增 6.67%，庫存回到健康水位，集團存貨金額僅 0.18 億元，較去年同期的 2.11 億元大幅下降。

淘帝線上代理商家數已從去年同期的 1 家增加至 3 家，聚焦領域在微商和淘客等線上批發零售，以及天貓淘系 1-3 線市場、再加上拼多多 4-6 線市場等，線上代理商上半年銷售年增達 82.65%，占整體營收比重達 27.87%，成為營運新成長動能。

展望第三季，淘帝看好下半年 TOPBI 品牌童裝銷售將有望優於上半年，據過去銷售來看，秋冬款童裝產品銷售占全年業績約 60%，已針對秋冬款童裝產品全面漲價，有助於中和採購成本增加影響，並挹注集團逐步回復正常獲利水準。

為進一步深化線上銷售，淘帝董事會也決議將透過子公司淘 (中國) 服飾有限公司於福州設立子公司淘帝電子商務公司，註冊資本額為人民幣 1000 萬元，後續視營運狀況分期注資，規劃結合中國新興電商平台，增添 TOPBI 銷售動能，並有助 mini Topbi 品牌籌畫上市準備。

淘帝也指出，為降低營運成本，主管層級帶頭減薪代表擔責，並宣示經營決心，致力帶領集團營運重回營運獲利常軌，隨著中國政府頒發三胎生育政策紅利，有助童裝產業發展。