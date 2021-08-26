長榮空廚搶攻中秋送禮市場 限定禮盒上架電商平台

瞄準中秋送禮龐大商機，長榮空廚積極開展新營運動能，宣布於各大電商平台通路推出「茶香桃山月餅禮盒」、「仲秋典藏禮盒」， 並將先前銷售突破百萬顆的「機上限定－航空奶油餐包」升級為「冰心愛餡包」，於各大電商平台通路販售。

長榮空廚說明，「茶香桃山月餅禮盒」將台灣人最愛的茶系元素與日系的和菓子相互融合，外皮皆遵循日本桃山製菓傳統，提供三種口味，售價 799 元，於長榮空廚美食饗宴網、東森購物和蝦皮商城上架。

而「仲秋典藏禮盒」內則是集結自家研發的得獎作品， 僅在長榮空廚美食饗宴網限時限量販售，售價 1200 元，外包裝特別選用溫潤質感的雙層木紋禮盒，內含得獎巧克力作品，包括世界決賽銀牌和亞太區金牌的百香果胡椒巧克力、亞太區銀牌的紹興破布子巧克力、亞太區銅牌的山葵巧克力，下層為獲頒絕佳風味 1 星獎章的南棗核桃糕薄片，這為長榮空廚首度將紹興破布子巧克力及山葵巧克力對外販售。

而銷售已突破百萬顆的長榮空廚「機上限定－航空奶油餐包」，夏日升級為「冰心愛餡包」，於各大電商平台通路販售， 4 包一組共 40 個，售價 850 元。

長榮空廚強調，在累積 20 多年的餐點生產和研發基礎下，已陸續將各式機上佳餚及異國美食製成冷凍包，搶攻宅經濟市場。