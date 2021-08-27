疫情、晶片荒衝擊 市調機構估美8月新車銷量恐下滑

汽車市調機構 J.D. Power 與 LMC Automotive 周四（26 日）表示，由於全球半導體短缺，再加上快速蔓延的 Delta 變種病毒衝擊下，經銷商庫存大受影響，預計美國 8 月汽車銷售將下滑。

兩家市調機構在周四公布的報告指出，8 月新車銷售數量將比去年同期下滑 14.3% 至 987,100 輛。

儘管在疫情期間個人交通工具需求強勁，但汽車製造商迫於晶片短缺的壓力下只能減少產量。

LMC 美國營運與全球汽車預測主管 Jeff Schuster 表示，由於半導體短缺與新冠變種病毒 Delta 病毒的干擾，全球輕型汽車需求仍面臨庫存嚴重吃緊的壓力。

報告指出，經銷商目前庫存約為 94.2 萬輛，而兩年前的庫存為 300 萬輛左右。

J.D. Power 數據與分析部門主管 Thomas King 說：「汽車業經銷商庫存不足，無法滿足強勁消費者需求的結果是，汽車銷售速度放緩，交易價格上升。」

報告預計平均交易價格將上升 16% 至 41,378 美元，部分原因是汽車製造商的獎勵措施減少。

報告也提到，由於先前晶片短缺影響供應鏈，有好幾家汽車製造商紛紛宣布進一步減產，因此汽車庫存吃緊的狀況不太可能在 9 月前獲得明顯改善。

JD Power 與 LMC Automotive 有鑑於此，將今年全球輕型汽車銷量預測下調 200 萬輛至 8,380 萬輛。