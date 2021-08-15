汽車板需求持續成長 新增產能迎訂單

雖然今年上半年全球車廠受困晶片供應不足，陸續傳出生產線停工的不利訊息，但台系主要車用供應板敬鵬 (2355-TW) 及健鼎 (3044-TW) 今年上半年出貨金額，分別較去年成長 20% 及 37.46%，在第三季晶片供應吃緊狀況緩解下，車用板出貨可望進一步提升。

健鼎上半年汽車板營收 55.91 億元，年增 37.46%，占上半年營收比重 18.55%；敬鵬上半年汽車板營收 69.9 億元，年增 20%，占上半年營收比重達 20%。

隨著汽車市場將走出 3 年產業谷底期，加上各國政府加速基礎建設，更有助推動電動車、新能源車銷售，近期包括高技 (5439-TW)、定穎 (6251-TW) 及泰鼎 (4927-TW) 等台 PCB 廠，都在加速下半年開出新產能，此熱況，可望使汽車用 PCB 在 2021 年下半年，與 HDI 製程板、ABF 載板成為 PCB 廠營收的三大焦點。

由車用板接單狀況來看，2021 年以來 Tier 1 車用電子廠下單熱烈，但實際拉貨受晶片供應不足干擾，第三季在汽車晶片供應量提升後，也有助汽車板廠銷售，同時，第二季起各廠調高售價或新產品採用價格，下半年利潤將持續向上。

就車用板廠今年下半年新開出的產能，除健鼎湖北仙桃廠二期新增 60 萬呎產能最大，高技預計下半年將再增加 30％產能，新產能挹注推動營收規模放大，法人看待，高技第三季營收將延續第二季、逐季創高。

而定穎也規劃 2021 年黃石廠 A 棟傳統板增加 15 萬呎月產能、HDI 增加 5 萬呎月產能。