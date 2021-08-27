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新公鏈 Avalanche 究竟怎麼樣？盤點 Avalanche 生態早期項目及投資機會

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Avalanche 剛宣佈了 1.8 億美元的流動性挖礦獎勵計劃，其生態早期有哪些值得關注的種子項目？

撰文：Coastal Penguin
編譯：Perry Wang

0/ 公鏈項目 Avalanche 近期突然遭遇熱度很高的炒作和關注。Avalanche 基金會宣佈將推出 1.8 億美元流動性挖礦獎勵計劃，是該公鏈上總鎖倉價值（TLV）爆發的催化劑。

我個人一直是 Avalanche 生態系統的活躍用戶，甚至在最近的熊市期間一直未放棄。我希望通過一系列推特，討論一下該公鏈生態新用戶的特徵，以及我對該生態接下來會發生什麼的一些個人觀點。

1/ Avalanche 生態上的 DeFi 存在於「C 鏈」，也就是該公鏈的以太坊虛擬機（EVM）兼容層。想了解 Avalanche，你必須知道這個小知識：Avalanche 協議由 3 種架構組成，分別是 X 鏈、C 鏈、P 鏈，交易所經常使用「X 鏈」進行重提款。您則可以使用原生 Avalanche 錢包在這些交易所之間進行代幣交換，然後在 C 鏈上提款至您的 MetaMask。

或者，也可以使用他們 新推出的橋。

2/ 給大家一些歷史背景：C 鏈和 OG AVAX 橋費用昂貴，且用戶體驗相當笨拙，是 AVAX 用戶增長一直保持在最低限度的主要原因。

其用戶要麼是區塊鏈原生一族（持有 AVAX 代幣），要麼是一些瞄準早期收益耕種機會的跟風操作一族。

3/ 該項目的一小部分核心用戶在前 6 個月留存下來，並開始構建社區。我已經享受了很多個月高達 3-4 位數的年化收益（APR ），也見證了瘋狂的撤資跑路現象。

該項目最近的公告強調了兩個關鍵催化劑：

  • Avalanche 生態系統得到 Curve 和 Aave 等主流 DeFi 協議的驗證
  • 推出一個 1.8 億美元的流動性挖礦計劃——相比之下，Matic 的 Aave 流動性挖礦激勵計劃規模大約是 4000 萬美元。Avalanche 基金會將激勵擴展到更多項目。

4/ 來，讓我們深入瞭解一下 Avalanche 生態系統。我將從怎麼開始使用 AVAX 開始：

首先是 Snowball，這是我使用 Avalanche 生態系統中的第一個收益耕種項目。他們已經成長爲強大的複利挖礦、IDO 和穩定幣機槍池。您可以將其視爲附加收益耕種產品的原生 Curve 協議。

/5 Penguin Finance（$Pefi ）：我從參與收益耕種的第一天起就與他們打交道。Penguin Finance 提供了 IDO、複利耕種和具有複合收益的 xPEFI 鎖定模型。

該項目即將推出的重要產品包括體育預測市場和名爲「企鵝競技場」（penguin arena）的博彩遊戲。

6/ Pangolin（$PNG）：這是第一個爲 Avalanche 生態系統吸引到用戶的去中心化交易所（DEX），也是當時的一劑催化劑。作爲該領域的先行者，Pangolin 最近幾個月已經形成了強大的團隊和社區治理流程，輕鬆成爲目前 AVAX C 鏈上價值最高的去中心化應用。

7/ Trader Joe（$JOE）：這是一個最近幾個月在 Avalanche 生態系統中崛起的較新的 DEX。該項目之所以崛起，是因爲人們認爲 Pangolin 發展緩慢。 Trader Joe 一直是跟風操作一族的最愛，並且與生態系統中的 Snowball、Penguin Finance 和其他項目實現了很好地集成。

8/ BENQI：這是 Avalanche 生態系統中的第一個原生貸款市場。應該會在未來幾周或幾個月內進一步提高資本效率。

Sherpa Cash：Avalanche 生態系統中第一個隱私軟件。基本上相當於以太坊上的 Tornado Cash，但產品還未上線。其代幣也是新發的。

9/ Yield Yak（$YAK）： Yield Yak 大體上是一種自動複利服務。在項目中的地位有所下降。

$LYF、$GDL、$ZERO 都是我不太熟悉的其他早期鏈上項目，但我知道繼續有一些不錯的收穫。而 $BAG 是一個 DEX。

10/ 對於新參與者來說，這些項目中很多可能規模非常小，有些會讓人摸不着頭腦。

在我看來，沒法說哪些項目真正吸引了人們的注意。在接下來的幾個月裏，我們可能會看到 AVAX DeFi 迎來新項目和產品的瘋狂浪潮。

11/ 直截了當地說，我不認爲在這裏盤點的所有項目都是「儘早」加入 Avalanche 生態系統的良機。

我個人親眼見證了 Avalanche 生態系統的 TVL 在過去 48 小時內從 2.5 億美元增長到 8 億+ 美元

12/ 根據我的個人經驗和觀察，我對 snob、pefi、joe 和 pangolin 幾個項目最有信心，因爲在早期的 AVAX-原生 DeFi 中構建了獨特的護城河。

我個人發現 $Pefi 和 $snob 自 4 月以來是最爲可觀的投資機會。

13/ 我認爲對 Pangolin 和 JOE 可以成爲生態系統中可以無腦跟投的項目 ...... 但我對每個項目的相對機會不是那麼確定。

坦率地說， JOE 憑藉其流通市值、完全攤薄估值（FDV）和代筆釋放率而更具吸引力。但與 PNG 相比，它的風險要高得多。

14/ Pangolin 真正經歷了成長的痛苦，但他們已經梳理了團隊的治理結構，並且社區在最近幾個月開始積極構建。

從歷史上看，它的交易額令 JOE 相形見絀，但我已經看到，JOE 過去 24 小時內在頂級機槍池中的交易額幾乎是其 10 倍。

15/ 其中存在怎樣的「高素質」機會？

我認爲最好的案例研究是 MATIC。他們啓動了 4000 萬美元流動性挖礦激勵計劃，生態系統在接下來的幾個月裏呈現爆炸式增長。AVAX 已經啓動了一個規模要大出三倍多的激勵計劃，同時搭配一個具有良好可訪問性的時機，以及費用的降低。

所以自然 $AVAX 是簡單的答案和絕佳的投資選擇。

我認爲，次優選擇是 JOE/PNG 代幣對，但要注意這取決於日活用戶和增加的交易額。我對兩者都有接觸，但我個人對 $joe 下了更大的賭注。

我個人認爲， $Pefi 和 $SNOB 也機會很大。

根據我過去在每個項目中的親身經歷，他們的社區和團隊非常活躍，積極參與生態系統，讓我無法忽視。Pefi 團隊給我留下了特別深刻的印象。

而對 Qi 來說，我個人認爲，任何解鎖資本的債務工具也是鏈上巨大的投資機遇。

我還認爲，我們會看到一個相當大的跟風操作收益耕種的週期，考慮到過去的 APR 一直保持強勁 ...... 新項目、用戶和資本可能會在 AVAX 上經歷其通常的週期。在下一波浪潮中發掘「真正的」項目，也會是非常有利可圖的。

16/ 總之，我認爲我們正處於 AVAX 更長期爆發的起點。

我個人對進入該網絡上的早期項目 100% 持有頭寸（並且已經幾個月），並且將在未來幾周內，隨着藉助流動性挖礦新聞的東風，積極參與收益耕種，更積極地參與到鏈中。

我個人非常喜歡在 AVAX 生態中的這些早期操作，作爲遠離大盤跌宕起伏的有趣冒險，但我認爲，這樣的另類機會窗口已經結束。市場即將迎來 AVAX DeFi，是時候再次參與這個遊戲了。

祝大家好運，期待下一輪的玩家對戰。


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