盤前財經大事搶先讀2021年08月27日

今日操盤前瞻

台灣 7 月景氣燈號

Fed 主席在全球央行年會致詞

除權息：全國、欣興、智冠、明泰等

傳美批准華為買車用晶片 美參議員要求拜登政府回應

傳出美方已核准汽車晶片出貨華為的許可證後，週四 (26 日) 美國參議員盧比奧 (Marco Rubio) 發表聲明，要求拜登政府就此消息做出回應。閱讀全文...

恐慌指數狂飆！阿富汗首都機場連續發生兩起爆炸

週四 (26 日) 阿富汗首都喀布爾的機場外發生兩起爆炸，美國國防部首先證實該消息，英國官員隨後也表示，自殺式炸彈攻擊者執行這 2 起襲擊，據悉，至少有 3 名美軍受傷，多名阿富汗人在爆炸中喪生。閱讀全文...

果粉荷包大失血！ 傳蘋果擬漲 iPhone 13 價格

外媒周四（26 日）報導指出，隨著台積電 (2330-TW) 提高晶圓代工價格，蘋果可能會調漲即將推出的 iPhone 13 價格，以補償成本上升對獲利造成的影響。閱讀全文...

欣銓客戶訂單爆滿 下半年、明年很樂觀

測試廠欣銓 (3264-TW) 昨 (26) 日召開股東會，展望後市，董事長盧志遠表示，客戶訂單爆滿，下半年、明年展望都很樂觀，坦言即便客戶要求更多產能，欣銓也無能為力，已積極啟動擴產。閱讀全文...

台積電美國海運大單 陽明獨拿

海運貨櫃一艙難求，台積電 (2330-TW) 赴美設廠也加入搶櫃行列，加深海運貨櫃供給緊俏的局勢，傳出陽明 (2609-TW) 近日已與台積電簽約，拿下此次無塵室建置客製化專案；對此陽明回應，業務進行過程中相關詢問專案都有，無法對個別客戶評論。閱讀全文...

當沖比過高遭列處置股票 8/27 起關禁閉 12 天

台股當沖交易火熱，容易造成股價劇烈波動，為降低當沖風險，證交所祭出新措施，今 (27) 日起只要當沖量過高而被列為警示股票者，處置時間將從現行 10 天延長為 12 天。閱讀全文...

台積電日本投資計畫 傳豐田集團旗下 Denso 將參與

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 傳出在日本合資設廠的夥伴，除 Sony 外，還有汽車零組件廠電裝公司 Denso，對此，台積電表示，不回應市場傳聞。閱讀全文...

晶相光不排除再漲價 估明年營收年增雙位數

CIS 廠晶相光 (3530-TW) 昨 (26) 日召開法說會，董事長何新平表示，由於現今供應鏈價格不斷調漲，未來不排除再進一步轉嫁給客戶，看好今年營運優於去年，明年營收也可望再年增雙位數，續創新高。閱讀全文...