群益權證小教室：指數型權證

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「權證」是很適合小資族的投資工具，有機會透過小額資金創造更多收入，今天要教大家透過權民最大網來認識「指數型權證」！

除了常見的股票型權證，權證其實也可以連結 ETF 或指數 (例如：台股指數、金融指數、電子指數……)，權證價格與指數連結的權證就是「指數型權證」。如果是擅長判斷大盤走勢的投資人，就很適合選擇指數型，舉例來說，如果看好台股大盤即將上漲，就可以購買臺股指認購權證。另外必須留意的是，指數型權證履約時並沒有實物可以給付，因此一律採用現金結算。

指數型權證的權證計算機與股票型權證不同，需要透過權民最大網權證資訊列表的「指數權證 - T 字報價區」功能。

點選上方列表的加權指數，可以依指數型權證的到期日進行篩選，或是從右邊的搜尋欄位直接輸入指數型權證的名稱或代碼。

若以 8/26（四）的盤中資料為例，點選到期日 20220406 進入頁面後，可看到盤中即時更新的造市點數、加權指數資訊，以及到期日為 111/4/26 的群益認購及認售指數型權證。

點選臺股指群益 14 購 01 (041056-TW)，右方會彈出功能列表，包含走勢圖、權證條件、價量走勢，以及指數型權證適用的權證計算機。

在權證計算機可自行輸入標的現貨價、隱含波動率資訊、評價日期，再按下確定，就可以得到權證理論價等計算結果。

最後，特別介紹一下指數型權證才會有的「造市點數」。

雖然連結標的是指數，但發行券商是用期貨進行避險，因此需要根據權證到期日，並參考同月份的期貨點數，來設定該指數型權證的造市點數，做為盤中交易報價的依據，群益的造市點數資訊也都能在權民最大網的造市點數說明找到。

投資人如果覺得股票型權證較難挑選標的或難以判斷股價漲跌，不妨選擇能參與大盤漲跌行情的指數型權證，再透過群益權民最大網下單唷！