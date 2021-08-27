PC雙雄暗示Chromebook放緩 惠普凸顯零件供應問題

PC 大廠惠普 (HPQ-US) 與戴爾 (DELL-US) 周四 (26 日) 公布最新財報，儘管 PC 需求仍強勁，但惠普可能面臨更大的零件缺貨問題，兩家公司也暗示 Chromebook 市況有放緩的跡象。

戴爾和惠普盤後股價雙雙重挫，跌幅一度都超過 4%。

戴爾 2022 會計年度第二季 (截至 7/31) 表現強勁，營收與獲利都優於市場預期，相比之下惠普 F2021 Q3 (截至 7/31) 獲利則優於市場預期，但整體營收遜於預期，而且個人系統 (主要為電腦) 營收年減 1% 至 104 億美元，低於市場預期的 109 億美元。

Futurum Research 首席分析師 Daniel Newman 表示，惠普個人系統 (主要為電腦) 營收低於預期原因在於，該公司的積壓訂單是疫情前的 6 至 8 倍，供給幾乎無法滿足龐大需求。

惠普執行長 Enrique Lores 在電話會議中表示， Chromebook 訂單積壓情形最嚴重，目前訂單取消情況較明顯，不過商用、消費端的訂單仍維持原樣。他表示， Chromebook 需求在第三季減緩，但預估 F2021 Q4 末、 F2022 Q1 初學校將掀起另一波投資浪潮。

Lores 坦承：「若不是零件短缺，我們原本可以成長更多。在某些領域，我們需要調整一下營運。」他看好需求將維持強勁，但供給問題仍持續幾季至 2022 年 (日曆年) 初，積壓訂單量仍會增加。

戴爾預測晶片持續缺貨

戴爾雖然也苦於無法取得晶片供給，但看法較為樂觀，表示第二季電腦、螢幕出貨量仍創紀錄，正在利用龍頭地位爭取更有保障的供給量。

戴爾預計短缺情形將持續，主要缺貨的零件包含微控制器 (MCU) 、電源 IC 和顯示 IC 等零件。

戴爾第二季的客戶解決方案 (含 PC 銷售) 營收較去年成長 27% 達 143 億元，消費端成長率下滑至 17%；而企業和政府銷售成長率增加至 32%，至 106 億美元。

戴爾看好商用需求回溫，營運長 Jeffrey Clarke 於電話會議中表示，該公司 PC 成長動能正由消費者轉為商用，商用動能則由 Chromebook 轉移至企業投資 。似乎也透露著 Chromebook 動能趨緩的傳言。

不過，財務長 Thomas Sweet 表示，預估零件成本到第四季前會走高，部分產品售價可能將跟進調漲，Q4 漲幅更明顯，但客戶未因此取消原先積壓的訂單，需求仍大於供給。