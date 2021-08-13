Chromebook下半年雜音多 宏碁：訂單需求仍大於供給

Chromebook 在 11.6 吋面板強漲效應、終端需求漸被滿足下，供應鏈證實下半年需求放緩，也傳出訂單下修幅度達逾 2 成，對此，品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (13) 日認為，在教育標案支撐下，下半年訂單仍大於供給，僅產品組合上出現轉變。

面對 Chromebook 市場雜音，宏碁表示，各國持續對教育領域投入大量資源，包含新加坡、印尼均釋出大型標案，美國 American Rescue Plan 預算也逐步到位，其中，Chromebook 需求依然強勁，宏碁將持續爭取多國教育標案。

宏碁進一步指出，目前在手訂單仍大於供應鏈可滿足範圍，正與供應鏈合作追料、交貨中，也觀察近期產品組合、需求規格上轉變，其中 14 吋、15 吋螢幕需求增加，部分標案中觸控需求也有降低趨勢。

全球在疫情刺激下，催生出遠距教育需求，帶動 Chromebook 需求自去年以來維持高檔，但隨著歐美國家逐步解封、恢復實體教學，加上各項標案在供應鏈近一年強勁拉貨下漸被滿足，研調機構 Omida 就認為，今年全年 Chromebooe 出貨將降為 4080 萬台，較年初預期的 5000 萬台水準，下修近 2 成。