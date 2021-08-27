8月我國消費信心回跌 投資股票指標創3個月低點

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (27) 日公布 8 月消費者信心指數 (CCI) 調查總指數為 75.43 點，較上月下滑 1.49 點，6 項指標中僅國內經濟景氣、購買耐久財 2 項指標上升，有 4 項下滑，而下滑最多者指標是「未來半年投資股票時機」，並來到 3 個月來低點。

台經中心指出，本次上升幅度最多的指標是「未來半年購買耐久性財貨時機」，調查結果為 114.05 點，月升 2.85 點，其次為「未來半年國內經濟景氣」89.5 點，月升 0.4 點。

而下降幅度最多的指標為「未來半年投資股票時機」，調查結果為 46.8 點，較上月下降 9.5 點；其次為「未來半年家庭經濟狀況」90.35 點，月減 1.25 點，台經中心說明，家庭經濟狀況指標下半年呈現下降的趨勢。

「未來半年國內就業機會」調查結果為 69.45 點，月減 1.2 點，而下降幅度最少的指標是「未來半年國內物價水準」調查結果為 42.45 點，僅較上月下滑 0.2 點。

從絕對水準來看，5 項指標皆偏向悲觀指標，僅有「未來半年購買耐久性財貨時機」 偏向樂觀。

此外，「購買房地產時機」調查結果為 115.1 點，與上月持平。