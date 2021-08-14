希望幻滅！美8月密大消費信心跌至近10年最低

週五 (13 日) 美國密西根大學 8 月消費者信心 (初值) 大幅跌至近 10 年來最低，顯示 Delta 病毒狂襲全美各州，為美國消費者信心帶來嚴重的衝擊。

美國密西根大學週五公布 8 月消費者信心指數驟降至 70.2，遠低華爾街預期的 81.2，以及 7 月的 81.2，創下 2011 年 12 月以來最低。

8 月消費者信心指數驟降至 70.2 (圖片：Zerohedge)

對於該指數而言，這種突然下降的幅度極為罕見，過去該指數僅有過 6 次類似的情況，皆與經濟突然出現負面變化有關，包括 2020 年 4 月 (新冠疫情爆發初期) 和 2008 年 10 月 (金融危機期間)。

近期 Delta 病毒狂襲全美各州，確診和住院率明顯上揚，美國南部傳出許多州出現醫療量能吃緊，床位不足問題。美國收緊防疫限制，包括拜登政府正推動加強劑計劃，疫情升溫區仍須戴口罩等，導致美國消費者信心出現急劇下降。

密大消費者調查首席經濟學家 Richard Curtin 稱，消費者已正確地推斷出，未來幾個月美國經濟表現將有所下降。這種負面的經濟評估異常激增也是一種情緒反映，主要來自於對於疫情很快結束希望的幻滅。

Richard Curtin 提到，在接下來的幾個月裡，消費者很可能會再次表達更合理的期望，並且隨著對 Delta 疫情控制，轉向完全樂觀。

這份數據顯示，8 月份預期指標 65.2，上月為 79.0，2013 年 10 月以來的最低，現狀指標從上月 84.5 的降至 77.9，為去年 4 月以來的最低。

消費者預計未來五到十年通膨率為 3%，略高於 7 月的 2.8%，為 2013 年以來最高，消費者預計未來一年通膨率為 4.6%，略低於 7 月的 4.7%。

隨著該數據公布後，美股漲幅收斂，十年期美債殖利率重挫，截稿前暫報 1.298%。