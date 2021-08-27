〈房產〉上半年熱門網上搜尋社區 竹北國賓大悅奪冠

根據 591 實價登錄資料，2021 年上半年全台熱搜社區冠軍為位於交易熱絡新竹竹北市，「國賓大悅」社區半年來累積超過 1.5 萬次搜尋，而新北市入榜社區分別位於板橋江翠北側、淡海新市鎮及土城暫緩重劃區。

根據數字科技 (5287-TW) 旗下的 591 房屋交易網推出的「591 實價登錄」資料，上半年民眾熱搜社區前三名，都非位於交易量體大的雙北市，591 房屋交易網表示，熱搜冠軍為「國賓大悅」位於竹北市縣三重劃區，該區段新建案有開出 4 字頭行情，此一社區屋齡 5 年為超過 700 多戶的大社區，坪數規劃完整，但成交坪價僅落在 2 字頭。

第二名的是位於台南北區的「成大城」社區，搜尋量也有近 1.5 萬次，熱度高，周邊近成大及當地知名貴族學校寶仁國小，人文氣息濃厚，且該社區同樣是近兩千戶社區，上半年也有近 50 件成交紀錄，。台中本次熱搜榜有「城市經典」及「總太明日」上榜，「城市經典」更奪下殿軍，因該社區多以低總價套房產品居多，儘管屋齡超過 25 年且社區管理較鬆散，還是具有吸引力。

前十名中台北市僅有萬華區的「台北晶麒」擠進前十名，上半年以來也累積了萬次以上的搜尋量，該社區位於龍山寺商圈，房型規劃 1-4 房都有，以周邊相近屋齡的中古社區來看，成交單價略高，可見當地買盤十分買單。第五名基隆「城上城」試周邊少見的屋齡 10 年的社區，總戶數近 2000 戶，目前在線委售刊登物件就超過百件，可見其成交熱度。

新北市的熱搜社區有「江翠 ONE」、「海洋都心」、「土城日月光」進榜，三個社區分別坐落在江翠北側、淡海新市鎮及暫緩重劃區，都是新北市重點推案量不少的區域，新建案炒熱當地的討論度，能立即入住的新成屋也受到剛性需求自住客的喜愛。位於桃園中壢的「法國之星」周邊有機捷 A21 環北站跟舊市區生活機能強，吸引當地自住客群。