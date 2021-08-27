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一文讀懂 Sperax USD：配備動態槓桿的混合穩定幣

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動態外部原生治理代幣作爲抵押品將被交換媒介存儲爲了資本資產旨在外源內源將由將其部署聚合利息收入屬性激勵控制錨定算法參數予以依賴穩定性套利者鑄造供應量銷燬收縮直接補貼防止確定緩解破產衍生品及其speraxusddefimessarihubfraxspaspeaxdao

Sperax USD 支持外部加密資產和原生治理代幣作爲抵押品，其中外部加密資產將被存入其它 DeFi 收益平臺，爲 Sperax USD 持有者帶來收益。

撰文：Chase Devens，Messari Hub 分析師
編譯：Perry Wang

穩定幣的最基本形式是作爲一種交換媒介，使得傳統的價值存儲（例如，法定貨幣）可以在整個加密經濟中使用。我們已經見證了 DeFi 協議以各種方式設計穩定幣，嘗試創建可擴容、資本高效且治理最小化的貨幣，以模仿我們現實世界的價值資產存儲。爲了讓這些穩定幣產生收益，用戶必須採取額外的措施，在 DeFi 中借出它們。這一操作使穩定幣成爲一種資本資產，表現得更像是一個高息儲蓄賬戶，而不是一種交換媒介。

有息價值存儲

迄今爲止，我們還沒有看到一種去中心化的穩定幣爲其持有者提供原生收益。Sperax 旨在通過即將推出的穩定幣 Sperax USD ($USD) 來改變這種狀況。Sperax 是總部位於硅谷的一家區塊鏈公司，其使命是構建世界上任何人都可以訪問的 DeFi 基礎設施。Sperax 的穩定幣模型使用戶可以隨時存入或贖回 1 美元的協議價值，與 1 美元法幣進行交換。與 FRAX 類似，支撐 Sperax USD 的抵押品，分別包含外部加密資產形式的外源抵押品，以及 SPA 形式的內源抵押品——SPA 是 Sperax 的原生治理代幣，同時可以吸收波動性和累積價值。外源和內源抵押品之間的平衡將由協議的動態抵押品比率決定。

Speax USD 與其他去中心化穩定幣的不同之處在於，它是一種原生收益資產。Sperax 將其外源抵押品部署到收益耕種聚合器，並定期將利息收入空投給 Sperax USD 持幣者，賦予 Sperax USD 資本資產的屬性。這一屬性將激勵持幣者保持 Sperax USD 的流通，並使得 Sperax DAO 額外擁有了貨幣政策槓桿。

Sperax USD 價值的具體構成

目標抵押品比率 (

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