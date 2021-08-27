日本宅經濟告一段落 7月電視音響出貨衰退

日本電子資訊技術產業協會 (Japan Electronics and Information Technology Industries Association，JEITA) 在 27 日 (週五) 發布最新統計數據，2021 年 7 月日本國內的電視、音響等民生用途電子機器的出貨額，報年減 10.6% 至 1082 億日圓。

日本先前在「宅經濟」、中央政府的定額給付金、以及東京奧運等題材的帶動之下，電視銷售出現增長，但是到了目前似乎也已告一段落，在睽違 13 個月後出現下滑。

日本 2021 年 7 月，在包含電視在內的影像機器銷額報年減 19.7% 至 487 億日圓，耳機等音響相關機器銷額報年減 26% 至 58 億日圓。

另一方面，由於日本國內外的汽車銷售表現良好，同月的汽車導航等車用機器銷額報年增 23.7% 至 536 億日圓、連續 11 個月出現增長。

電視機出貨台數報年減 22.8% 至 40.4 萬台，這也是自從 2017 年 11 月以來、首度出現 20% 以上的降幅。JEITA 表示「宅經濟的相關需求已告一段落。不過，2020 年 7 月的出貨台數增加 3 成、因而出現回落現象；即使和 2019 年以前作比較，也不算是低水準。」

日本在 2020 年夏天之後，出現了電視換機潮。原因除了和疫情造成的宅經濟有關之外，日本政府向每位民眾發放 10 萬日圓給付金也有一定影響。另由於東京奧運的多數賽事採無觀眾比賽，也因此在開幕之前，日本家電市場觀察到以大尺寸電視為主出現了出貨增長。

車用機器方面，車用揚聲器報年增 9.2% 至 207.2 萬顆，汽車導航系統報年減 2.3% 至 40.1 萬台。日本國內外的新車銷售穩健，但近期由於半導體短缺及疫情升溫因素、造成海外工場實施減產等，車用機器也可能出現供需短缺的問題。