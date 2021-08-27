鉅亨美股雷達：市場靜待鮑爾發言 阿富汗發展不利投資情緒

美股重要看點：

美股週四 (26 日) 收黑，一改前幾日衝高的氣勢。在全球央行年會之前，投資者仍等待鮑爾為 Fed 在縮減購債上提供更多細節。

市場參與者密切關注阿富汗的新事態發展，這似乎打壓了投資情緒。五角大樓週四證實，阿富汗喀布爾機場附近發生爆炸，造成 13 名美國軍人死亡，18 人受傷。Crossmark Global Investments 投資長 Bob Doll 表示，市場不喜歡不確定性，阿富汗的不確定性很高，而且正在上升。

據《華爾街日報》報導，中國監管機構計畫提出規則，禁止擁有大量敏感消費者數據的公司在美國上市。報導稱，所擁有訊息較不敏感的行業，例如製藥業，仍有可能獲准 IPO。

股神巴菲特偏好的「巴菲特指標」已攀升至 205%，表明美股遭到嚴重高估。

傳出美方已核准汽車晶片出貨華為的許可證後， 美國參議員盧比奧 (Marco Rubio) 發表聲明，要求拜登政府就此消息做出回應。

美股前一交易日漲跌：

美股道瓊指數下跌 192.38 點，或 0.54%，收 35,213.12 點。

那斯達克下跌 96.05 點，或 0.64%，收 14,945.81 點。

標普 500 指數下跌 26.19 點，或 0.58%，收 4,470 點。

費城半導體指數下跌 2.2 點，或 0.06%，收 3,370.4 點。

今日重要總經數據：

今日無重要經濟數據發布

重要個股動態：

1. 蘋果 (AAPL-US)

蘋果週四宣布，加入 Apple News 的新聞出版商，其程式內 (in-app) 購買的訂閱服務手續費首年將可自 30% 調降至 15%。

此舉是蘋果在應用開發商、競爭對手和監管機構越來越多的審查和批評下，為不同行業和類型的企業製定 30% 的應用內購買費用例外的最新例子。

最新調查數據顯示，Q2 全球智慧手錶總出貨量年增 27%，市占龍頭仍是蘋果 Apple Watch ，但由於售價不到 100 美元的低價產品在印度等處攻城掠地，導致 Apple Watch 市占率下降至 28%。

另據蘋果提交的監管文件，執行長庫克本週收到超過 500 萬股的蘋果股票，價值約 7.5 億美元。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 惠普 (HPQ-US)

PC 大廠惠普 與戴爾 (DELL-US) 週四公布最新財報，儘管 PC 需求仍強勁，但惠普可能面臨更大的零件缺貨問題，兩家公司也暗示 Chromebook 市況有放緩的跡象。

Futurum Research 首席分析師 Daniel Newman 表示，惠普個人系統 (主要為電腦) 營收低於預期原因在於，該公司的積壓訂單是疫情前的 6 至 8 倍，供給幾乎無法滿足龐大需求。

惠普執行長 Enrique Lores 表示， Chromebook 訂單積壓情形最嚴重。他看好需求將維持強勁，但供給問題仍持續幾季至 2022 年初，積壓訂單量仍會增加。

HPQ 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 微軟 (MSFT-US)

美國微軟週四向數千家雲端服務客戶提出警告，表示資料庫的內容可能遭駭客刪除或是竄改。

出現資安漏洞的是微軟雲端服務 Azure 旗艦產品 Cosmos 資料庫。資安公司 Wiz 的研究小組發現，他們有辦法取得資料庫訪問權的密鑰。

依照微軟寄給 Wiz 的電子郵件內容，為感謝 Wiz 發現這個資安漏洞，微軟將支付 4 萬美元給該公司。微軟表示，對這項消息無可奉告。