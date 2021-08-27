【永豐期貨】市場靜待央行年會 台股站上月線關卡

期貨走勢

台指期週五上漲 179 點至 17172 點。價差方面，台指期逆價差縮至 - 37.93 點，電子期逆價差擴至 - 2.55 點，金融期逆價差擴至 - 6.32 點。現貨部分，三大法人買超 225.94 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少 24 口至 - 8498 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少 2358 口至 - 17571 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 217 口至 - 11364 口。

週四多位聯準會官員釋出鷹派訊號，表示 Fed 應盡快啟動縮減購債並在 2022 年 3 月底之前完成，以防止美國經濟過熱，另外阿富汗首都機場發生爆炸，美股四大指數皆收黑，道瓊下跌 0.54%，標普 500 下跌 0.58%，那指下跌 0.64%，費半下跌 0.06%。台股今天開低走高，早盤一度下跌至 17000.26 點，但隨後買盤持續進駐，大盤翻紅站上月線關卡，終場加權指數上漲 0.84%，收 17209.93 點，但成交量明顯萎縮，顯示市場觀望氣氛仍高，權值股來看，台積電維持多方氣勢，上漲 0.84%，收 599 元，聯電則有 0.82% 的漲幅，收 61.7 元，帶領大盤上攻，但整體來看，今晚 10 點全球央行年會將召開，縮減購債的聲浪造成不確定性，加上全球新冠肺炎變種病毒嫆持續肆虐，大盤近日的反彈是否結束，或可能出現拉回，可觀察並留意量能變化。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 17000 點，賣權未平倉最大量集中在 15000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.08 升至 1.23。VIX 指數下跌 0.45 至 19.93。整體選擇權籌碼面持續有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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