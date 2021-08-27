〈佳世達股東會〉董座：台積電漲價「睡不著」 通膨壓力市況恐翻轉

佳世達 (2352-TW) 董事長陳其宏今 (27) 日表示，目前零組件、原物料都在漲，連台積電 (2330-TW) 也要漲價 20%「看了都睡不著」，在通膨嚴重下，目前全球在檢討 QE，恐連帶影響消費市場，最快今年底到明年上半年，市況恐會出現翻轉。

陳其宏表示，半導體供給吃緊在今明二年都看不到明顯舒緩，成熟製程過去幾年沒有投資，現在可以擠出來的產能不多，加上車用、電動車需求暢旺，也改變了產能分配。

他進一步指出，IC 已經漲了好幾倍，如今台積電提高代工費用，等於又給了供應鏈一次漲價的理由，當中也有很多不合理的漲價，到最後什麼都漲，下游也要轉嫁，最後會是消費者吸收。

不過，現在各國 QE 準備退場，但通膨持續嚴重，陳其宏擔憂，消費市場前景趨於保守，且在市況翻轉下，原本大漲的價格也會殺得很快，而且會是骨牌效應，因為下游廠商手上還握有高價零組件庫存，在價格急殺下將不利獲利表現。

但就佳世達本身而言，陳其宏表示，除了透過集團資源整合，強化體質、優化生產成本外，也會針對購料及庫存策略加強控管，縱使市況翻轉，但還是可以維持獲利逆勢成長。