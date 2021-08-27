手機晶片單價飆 研調上調今年微處理器產值 估首破1000億美元

研調機構 IC Insights 今 (27) 日出具報告指出，受惠手機應用處理器銷售單價、出貨量強勁成長，今年整體 MPU(微處理器) 銷售額將達 1037 億美元，年增 14%，不僅首度突破 1000 億美元，更將創下歷史新高。

IC Insights 預計，今年 MPU 出貨量達 25 億顆，年增 11%，整體銷售單價也上漲 4%，此次報告也上調近 5 年 MPU 市場的年複合成長率，達 7.1%，預計 2025 年銷售額將達 1278 億美元。

細分各應用，IC Insights 表示，由於 Covid-19 疫情擴散，全球對遠端連線產品更加依賴，帶動大尺寸面板、高階智慧型手機等需求提升，特別是 5G 手機銷售強勁成長，推升去年、今年手機應用處理器銷售額激增。

IC Insights 預估，今年手機應用處理器銷售額約 357 億美元，年增 34%，其中，出貨量年增 11%，銷售單價年增更高達 20%，主要因系統單晶片整合 5G 數據晶片、更多的 64 位元 CPU、更高效能的圖像 / 影像內核、AI 加速器、機器學習與高階相機。

此外，隨著更多工作者、學生紛紛在家工作，推升筆電銷售暢旺，連帶拉抬電腦 CPU 去年銷售額年增高達 12%，創下 10 年來新高，預計今年成長將趨緩，年增幅降至 6%，但仍創下歷史新高。

至於嵌入式處理器方面，IC Insights 認為，由於現今部分 MPU 出現短缺，因此將年增幅下調至 11%，出貨量則可年增 12%，整體銷售額達 197 億美元，涵蓋各大應用，包括物聯網、汽車、工控、醫療、消費、通訊與網通。