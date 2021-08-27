界霖7月獲利年增860% 每股賺0.48元

導線架廠界霖 (5285-TW) 今 (27) 日公布自結，稅後純益 0.46 億元，年增 735%，每股稅後純益 0.48 元，累計前 7 月稅後純益 3.05 億元，年增 243%，每股稅後純益 3.23 元；受惠各家封測廠打線封裝產能滿載，對導線架需求也熱絡，加上去年比較基期低，帶動界霖獲利維持高檔。

界霖 7 月營收 5.71 億元，月增 4.38%，年增 76.91%，累計前 7 月營收 36.62 億元，年增 52.75%。

界霖下半年為傳統旺季，在車用晶片持續缺貨下，對功率導線架需求續揚，各大廠也積極備貨，界霖在手訂單已滿載至年底，今年營收也可逐季成長並創高。

界霖為滿足客戶需求也積極啟動擴產，去年已陸續在台灣高雄、中國蘇州、中國山東三地進行擴產，高雄、蘇州皆擴建金屬表面處理生產線，其中，高雄新廠、蘇州廠皆已在今年上半年完工，隨著產能增加，可望推升營收更上層樓。

展望後市，界霖今年隨著電動車、白色家電需求暢旺，尤其電動車滲透率、銷售量增加，車用半導體市場規模將持續提升，加上現今銅價易漲難跌，也將成本轉嫁給客戶，整體產品組合「量價俱增」。