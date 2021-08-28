油價持續反彈 OPEC+下週會議料維持增產計畫不變

根據彭博社調查，隨著油價自 8 月的跌勢中反彈，預計 OPEC + 下週召開會議時將繼續推進增產計畫。

彭博對 22 位交易員、分析師和煉油商進行調查，其中 17 位預計下週三 (1 日) 的會議不會出現計畫更動，代表 OPEC+10 月很可能按原訂時程實施增產。

本月初，因疫情重燃為美中原油需求蒙上陰影，導致原油價格下挫，但在數據顯示燃料需求仍保有彈性後，油價漸趨回升，為 OPEC + 帶來更多喘息空間。

截稿前，11 月交割的布蘭特原油期貨價格漲近 1.9%，暫報每桶 71.49 美元，10 月交割的 WTI 原油期貨漲 1.8%，暫報每桶 68.64 美元。

花旗集團 (Citigroup) 大宗商品研究主管 Ed Morse 認為，對全球經濟與中國增長復甦的不確定性多半已消散，有充分證據顯示油價觸底為暫時情況，而且已經結束，一旦經濟持續復甦，OPEC + 很可能堅持增產計畫。

加拿大皇家銀行大宗商品策略師 Helima Croft 也稱，只要中國政府將復燃的疫情控制住，他認為 OPEC + 產油國就會堅守目前的計畫，並重申在必要時調整原油供應的能力及意願。

OPEC + 上月中旬達成協議，同意 8 月至 12 月鬆綁原油供應限制，每月增產 40 萬桶 / 日，盼在市場許可下，於 2022 年 9 月前使原油產量回升至疫情爆發前水平。

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