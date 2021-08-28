〈能源盤後〉艾達颶風威脅海灣生產 WTI本週漲逾10%

週五 (27 日) 交易，原油和天然氣期貨價格上漲，本週均強勁收高，因艾達颶風 (Ida) 正威脅著美國墨西哥灣沿岸。

美國國家颶風中心指出，截至美東時間週五下午 2 點，艾達持續最大風速為每小時 75 英里，為 1 級颶風，預計週日將在美國北部墨西哥灣沿岸登陸。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，艾達颶風恐屬「毀滅性的颶風」，可能與 2005 年的 Katrina 颶風同樣軌跡。當年 Katrina 嚴重破壞了美國墨西哥灣的生產和煉油能力。

各家能源公司已在進行墨西哥灣生產平台上工作人員的撤離行動。美國安全與環境執法局 (BSEE) 週五報告，總共 89 個生產平台上的人員已獲疏散，在墨西哥灣 560 個載人平台中，占比近 16%。

BSEE 表示，估計墨西哥灣地區目前 58.51% 的石油產量和約 48.79% 的天然氣產量已遭關閉。

Flynn 表示，這場風暴將「減緩石油和天然氣的進出口速度。」

根據 EIA 數據，墨西哥灣近海油井占美國原油產量的 17%、占乾天然氣產量 5%，且美國煉油總產能 45% 以上位於墨西哥灣沿岸。

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.32 美元或 2%，收每桶 68.74 美元，根據道瓊市場數據，WTI 最近月期貨本週漲逾 10%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.63 美元或 2.3%，收每桶 72.70 美元，最近月期貨本周漲逾 11%。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.52 美元或 2.2%，收每桶 71.70 美元，此為交易最活絡的 Brent 原油期貨。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 19 美分或近 4.5%，收每百萬 Btu 4.37 美元。

天然氣最近月期貨本週漲逾 13%，且週五創 2018 年 12 月以來最高收盤價。該期貨將於週五收盤屆期。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 18 美分或近 4.2%，收每百萬 Btu 4.39 美元，此為交易最活絡的天然氣期貨。

風暴導致的生產中斷使美國基準原油 WTI 對 Brent 的價差收窄。德國商銀分析師 Carsten Fritsch 指出，週四交易時，該差距擴大至每桶 4 美元以上，為去年 5 月以降最大價差，但週五該差距縮減至 3.49 美元。

他指出，雖然美國天然氣產量中，僅有 5% 位於墨西哥灣區，但無論如何，市場都很緊張。

EIA 週四公布，上週美國天然氣庫存增加 290 億立方英呎，達到 2.851 兆立方英呎，上升程度低於預期，總供應量也低於去年同期和 5 年平均水準。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，「風暴過後需求預期的變化，將取決於所遭受的破壞。」

「如果煉油廠在登陸後立即反彈並開始正常運營，對需求和價格的影響將有限。但如果各家重啟運營出現延遲，那麼預計油價將跑輸大盤，而成品油將跑贏大盤，因為前者需求預計減少，而後者供應下降。」

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