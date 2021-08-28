鮑爾放鴿Fed鷹聲瞭亮 Taper時程表越來越清晰

週五 (27 日) 聯準會 (Fed) 主席鮑爾表態支持今年可能開始縮減購債 (Taper)，同時，多位 Fed 官員的鷹派言論，讓 Taper 時程表越來越清晰。

2021 年全球央行年會傑克森霍爾 (Jackson Hole) 召開，聯準會主席鮑爾週五 (27 日) 發表演說，他謹慎地沒有釋出 Fed 正式宣布縮減購債 (Taper) 的明確時間，但他支持 Taper 可能在今年實施。

鮑爾稱：「FOMC 7 月利率會議上，我和大多數參與者指出，如果經濟發展如預期那樣廣泛，認為今年開始降低資產購買的速度可能是合適的。」

相較鮑爾偏鴿的談話，Fed 多位官員的鷹派言論，讓 Taper 時程表也越來越清晰。

費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 週五受訪時稱，儘管新冠變種病毒可能對經濟造成損害，但他仍然支持「盡早」 Taper，目前 Fed 購債並沒有對經濟發揮多大的作用。

克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 週五稱，她支持 Fed 準備在今年開始 Taper、2022 年年中完成。

亞太蘭大聯準銀行總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 週五表示，美國經濟非常接近開始縮減購債所需的重大進展，但很大程度上取決於未來幾個月的情況，特別是就業市場。

波斯提克稱，若就業人數持續增長，那將滿足取得實質性進展的條件。這表明他希望 Fed 等到 11 月的利率會議上再宣布 Taper。

達拉斯聯準銀行總裁卡普蘭 (Robert Kaplan) 週五受訪時提到，Taper 將給市場提供調整的最佳機會，如果 Fed 能盡快減碼購債且循序漸進，將會讓 Fed 在未來處於更有利的位置。

卡普蘭週四表示，他希望 Fed 在 9 月的利率會議上宣布 Taper，然後在 10 月或 11 月開始執行，並將在明年 6 月份結束。

鮑爾演說過後，Pantheon 首席經濟學家 Ian Shepherdson 點評：「簡而言之，Fed 訊號保持不變，在通膨方面已達標，但在就業方面卻沒有，而且 Delta 變種病毒帶來了新的風險，我們仍然認為，預計 11 月將宣布 Taper 是合理的，但如果 Delta 疫情反彈時間比我們預期的還要長，那麼 Taper 很可能會被推遲。」

週五鮑爾的言論很大程度上符合市場預期，促使美股應聲走揚，截稿前，台北時間週六凌晨許，道瓊上漲逾 200 點。十年期美債殖利率跌 3.2 個基點，暫報 1.312%，美元指數短線下滑 0.4%，暫報 92.69，黃金走升 1.23%，暫報每盎司 1,817.50 美元。