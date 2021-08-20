股神巴菲特：高通膨時期最好的投資標的

週四 (19 日) 全球高通膨持續恐壓縮企業獲利，「股神」巴菲特曾表示，有一些企業在高通膨時代期仍安然無恙、表現良好。

美國勞工部上週三 (11 日) 公布，最新的 7 月消費者物價指數 CPI 年增 5.4%，和 6 月份的增幅一樣，高於原先預期的 5.3%，都是自 2008 年以來的最大漲幅。

高通膨似乎變得無法避免，巴菲特曾表示，通膨期間最好的投資標的是「不需要繼續進行資本投資的企業。」

在 2015 年波克夏海瑟威的年度股東大會上，巴菲特提到：「最好的投資對象是不需要持續再投資的企業，因為當美元貶值時，再投資的成本就會越來越高。」

相較於公用事業和鐵路等行業需要不斷投入資金，盈利能力也不如以往，巴菲特更喜歡擁有「與人有關聯」的企業股票。

他也提到：「擁有一個好品牌是件好事。」巴菲特在 1972 年就擁有美國巧克力品牌「See's Candies」，之後巴菲特的人生就像開了外掛，這家企業不僅在不同年代的糖果潮流中生存了下來，而且年年都獲利豐厚。

巴菲特稱，擁有傑出企業的股票也是一個方法，因為無論幣值出現什麼變化，傑出企業的產品永遠都會有需求。

擁有房地產也是可選項之一。巴菲特認為，在通膨時期擁有房地產特別方便，因為這是一次性支出，而且還能轉售。

不過，對大多數投資者來說，最好的做法不是買個股，而是買指數型基金，因為它能自動分散投資風險。

巴菲特長期以來一直建議投資者將資金投入指數型基金，他在 2017 年時表示，持續買進追蹤美國標普 500 指數的「低成本指數型基金」，是打造退休計畫的最合理辦法，無論市況好壞，都要買進，特別是情況不佳之際。