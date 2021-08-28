幣圈又一喜事！古巴承認並監管加密貨幣

週五 (27 日) 外媒報導，由於古巴境內使用美元變得困難，古巴政府基於社會經濟利益的原因，宣布承認與監管加密貨幣的使用。

繼薩爾瓦多後，古巴政府宣布，該國承認與監管加密貨幣的使用，幣圈又添一喜事。古巴決定與薩爾瓦多一同接受去中心化虛擬貨幣，主因是這可能有助於該國規避美國的制裁。

美國上屆 (川普) 政府於 2019 年宣布推出新一波祭裁，重新禁止美國人到古巴旅遊，以及匯款至古巴，而現任美國總統拜登延長這些制裁。

古巴政府公布的第 215 號決議內容提到，古巴央行將為加密貨幣制定相關管理政策，並決定如何向古巴境內的相關產業服務商發放營業許可證。該國央行基於出於社會經濟利益的原因授權使用加密貨幣，但必須確保其的操作受到控制且不得涉及非法活動。

倫敦金融科技數據分析師 Boaz Sobrado 稱，這是一個仍然以傳統馬克思主義方式建立的保守政府，古巴接受加密貨幣的決定是歷史性的。

Sobrado 認為，世界各地的監管機構，從共產主義的古巴央行到美國證券交易委員會都竭力應對加密貨幣行業，這意味著加密是一種全球現象，監管機構決定加密將繼續存在且值得參與。

受此消息影響，截稿前，比特幣上漲 2.84%，暫報 48,296 美元，以太幣漲逾 3%，暫報 3,226 美元。