後疫情PC熱潮降溫 戴爾、惠普股價仍物美價廉！

在智慧手機、平板興起後，個人電腦 (PC) 曾經宛如末日黃花，但在新冠疫情帶動的遠端教學、居家辦公潮下，PC 成了消費者搶購物品。

2019 年 PC 單位銷售量僅上升 2.7%，但事實上這已經是該產業的好消息，因為這是自 2011 年以來首次全球單位增長。到了 2020 年，各學校、辦公室、零售店等大部分地區都因防疫限制而關閉後，PC 成了這些業務持續運作的救生圈。

然而，美國家庭平均只有一台電腦，根本無法應對一般四口之家的需求。除了數量上不足，軟硬體也必須升級，才能應對視訊會議或網課的需求，因此老舊電腦也面臨淘汰，這結果就是：個人電腦熱潮。國際數據集團 (IDG) 表示，2020 年銷售額增漲 13.1%，2021 年預計增長 14.2%。

這讓蘋果 (AAPL-US)、戴爾 (DELL-US) 和惠普 (HPQ-US) 賺得盆滿缽盈，3 月一季蘋果 Mac 電腦銷售成長 70%；惠普和戴爾 4 月一季的消費性 PC 銷售成長分別創下 72% 和 42% 的驚人成績。

但隨著疫苗推出，進入了後疫情時期，PC 榮華也顯示出老化跡象，例如蘋果 6 月季度，Mac 雖然仍有亮眼的 16% 銷量成長，但也明顯放緩了。PC 週邊設備公司羅技國際 (LOGI-US) 在 6 月季度銷售成長 66%，但卻也預警 2022 年 3 月財年的營收將持平。

雖然 Delta 變種病毒延緩了經濟重啟腳步，但多數學校、企業仍陸續重啟。此外，半導體元件短缺也抑制了各種硬體公司的成長，例如 27 日公布財報的惠普，儘管該公司聲稱問題在於供應，而不是需求，但其執行長 Enrique Lores 也表示，倘若能取得更多零件，公司出貨量可以更高。

Lores 表示，惠普在本季度結束時的積壓訂單相當於整個季度的銷售額——這是有史以​​來最多的。「我們已經賣光了一切生產量。」

儘管如此，惠普的數據還是令人失望，消費性 PC 營收僅成長 3%、商用 PC 營收下降 1%，後者反映了 Chromebook 銷售疲軟，因為學校放緩了購買速度。

事實證明，投資者有充分的理由感到緊張，但《巴倫商周》認為，戴爾和惠爾仍值得一買。

企業 IT 支出熱潮前快入場

然而，隨著辦公室重新開放，Lores 看好企業需求的反彈。他認為 Chromebook 的銷量會在季度末或之後不久恢復，加上微軟推出 Windows 11，應可推動消費者購買。

儘管如此，戴爾的企業硬體業務還是有些疲軟，且整體儲存需求持平，顯見企業支出熱潮尚未到來。

對於股票而言，更大的問題是 VMware (VMW-US) 的結果令華爾街失望。戴爾超過一半的市值反映了其 81% 的 VMware 股份，該股份將於 11 月初分拆給戴爾股東。

雲端運算軟體製造商 VMware 是戴爾旗下業績最好的子公司，受惠於企業客戶尋求削減成本以及將業務轉移至雲端，新冠疫情更加快客戶轉向雲端的趨勢。

總之，一旦企業支出熱潮出現，惠普和戴爾應該都可以大大受惠，而且這兩檔股票目前看起來都很便宜，惠普本季執行庫藏股 15 億美元，Lores 認為股價遭低估，因此未來還會執行更多庫藏股。

至於戴爾，該公司將利用 VMware 分拆前向股東發放的特殊現金股利 (93 億至 97 億美元) 清償超過 100 億美元的債務，此舉應可引起評級機構將戴爾升級至「投資級」。

雖然 PC 熱潮可能終究會退去，但戴爾和惠普的風險不大。惠普股價本益比僅約 8，戴爾也同樣便宜，當 VMware 分拆完成後，可能又有嶄新景象。

《巴倫商周》建議：兩個都買。