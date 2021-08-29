Nvidia併購ARM遭多方阻力 馬斯克也喊反對

Nvidia(NVDA-US) 收購 ARM 遭到多方阻力，英國監管單位、歐盟決定針對併購案進行雙重調查，如今連特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 表示反對。

根據《每日電訊報》引述多位消息人士指出，馬斯克以競爭問題為由，對 NVIDIA 收購 ARM 感到相當擔憂；亞馬遜、三星也向美國當局表達反對這筆交易，不過後兩者拒絕對此發表評論。

稍早之前，據稱高通、微軟、谷歌、華為等也對 Nvidia 吞併 ARM 表示憂心忡忡。

事實上，特斯拉的自主研發的自動駕駛晶片、亞馬遜開發的雲端計算算晶片等，都依賴 ARM 體系，而目前 Nvidia 在該領域已經是兩者的強勁對手，若 Nvidia 一旦不講「武德」，切斷 ARM 對外授權或者施加新限制，短期內將對競爭者造成巨大損害。

消息指出，歐盟預計 9 月啟動調查，而且很可能在 Nvidia 正式通知委員會收購 ARM 計畫後開始。消息稱，Nvidia 計畫在 9 月 6 日當周，向歐盟委員會提交審批申請，不過日期可能還會有變。

Nvidia 財務長 Colette Kress 本月表示，400 億美元收購英國晶片設計公司 Arm 的交易，與監管機構所需談判花費的時間，可能比預期更長，但仍有信心達成。

ARM 目前歸日本軟銀集團所有。它是全球半導體的主要參與者，壟斷了全球 95% 的移動晶片架構。到 2022 年 9 月，如果交易未能獲得政府批准，任何一方都可以選擇退出。