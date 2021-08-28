亞馬遜在美國首推「先買後付」 合作夥伴Affirm股價盤後飆漲30%

電商巨擘亞馬遜 (AMZN-US) 與受年輕人歡迎的線上分期貸款平台 Affirm(AFRM-US) 合作，首度在自家網站推出「先買後付」服務，周五 (27 日) 起開放美國特定用戶使用，未來幾個月擴大推出。Affirm 盤後股價應聲暴漲。

「先買後付」(Buy now, pay later, BNPL) 日益受到美國年輕網購族歡迎，並吸引愈來愈多企業採納，例如 Square(SQ-US)8 月初宣布砸 290 億美元收購澳洲業者 Afterpay，蘋果 (AAPL-US) 傳出與高盛合作提供分期貸款選項。

Affirm 總部在舊金山，由 Paypal 共同創辦人 Max Levchin 成立，是美國先買後付領域的領頭羊，金額超過 50 美元商品可以分期付款。該公司目前已和超過 1.2 萬個商家合作，包括零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 和健身新創業者 Peloton(PTON-US)。

亞馬遜和 Affirm 盤後公布結盟消息，激勵後者一度狂飆 47%，截稿前漲幅仍保持在約 30%，報每股 67.90 美元。

Affirm 的先買後付服務受年輕人觀迎。圖取自公司官網

先買後付標榜無信用卡也能分期貸款，而且沒有信用卡隱藏的額外費用和罰款，此外，傳統的分期多半用在高價商品，但金融科技業的先買後付服務適用金額低至幾百美元，因此受 Z 世代和千禧世代歡迎。

除了 Affirm，眾多業者磨刀霍霍準備搶食先買後付市場的大餅，如 Paypal(PYPL-US)、瑞典 Klarna、萬事達卡 (MA-US)、Fiserv(FISV-US)、美國運通 (AXP-US) 和摩根大通 (JPM-US)。

Affirm 表示，提供給亞馬遜的分期貸款中，視條件一些顧客可享有 0 利率。

針對與亞馬遜的合作，Affirm 銷售資深副總裁 Eric Morse 在聲明中說：「我們將把透明、可預測和降低購買門檻的服務，帶給美國亞馬遜網站的數千萬名客戶。讓 Affirm 成為信用卡之外的支付選項，符合亞馬遜想帶給消費者更大彈性的期望。」