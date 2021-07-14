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果迷爽買？！蘋果傳攜手高盛推「先買後付」服務

鉅亨網編譯羅昀玫
果迷爽買？！蘋果傳攜手高盛推「先買後付」服務。(圖片：AFP)
果迷爽買？！蘋果傳攜手高盛推「先買後付」服務。(圖片：AFP)
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Apple PayApple Pay LaterAffirmPayPaliPhone蘋果高盛先買後付

週二 (13 日) 《彭博社》報導，蘋果將攜手高盛進軍方興未艾的「先買後付」貸款服務領域，期望推動 Apple Pay 行動支付的應用。

該報導引述消息人士提到，蘋果 (AAPL-US) 即將推出 Apple Pay Later 的新服務，提供「先買後付」服務 (buy now, pay later；BNPL) 服務，並將由高盛提供分期付款所需的貸款。

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Apple Pay Later 服務或有助於推動 Apple Pay 應用普及 (圖片：AFP)

消息人士稱，自 2019 年以來，高盛一直是蘋果 Apple Card 信用卡的合作夥伴，但新產品與 Apple Card 無關，也不需要使用它

該報導指出，Apple Pay Later 服務或有助於推動 Apple Pay 應用，吸引更多的用戶使用 iPhone 支付購物，而非提供傳統標準的信用卡功能。蘋果可以從果迷每次交易中獲得一定比例的收入，為每年超過 500 億美元的服務營收帶來額外的收入。

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高盛一直是蘋果 Apple Card 信用卡的合作夥伴 (圖片：AFP)

蘋果、高盛恐搶食「晚點付」這塊大餅之下，主打「先買後付」借貸平台 Affirm (AFRM-US) 週二暴跌 10.45%，Paypal (PYPL-US) 下跌 0.59% 至每股 301.19 美元

Affirm 由 PayPal 共同創辦人 Max Levchin 草創，提供線上分期貸款，今年以 AFRM 代號掛牌上市，主打先買後付服務，為消費者提供零息貸款服務，以 Z 世代、千禧世代的年輕人為主要客群。

(本文不開放合作夥伴轉載)

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蘋果US-AAPLAffirm Holdings Inc - Class AUS-AFRMPayPal Holdings IncUS-PYPL

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