大宗商品價格反彈將至！Jefferies：投資者可操作這幾檔

自 5 月高點回落後，大宗商品生產商股價如今頗具吸引力。儘管銅和鐵礦砂等工業金屬的價格一直走弱，但 Jefferies 礦業分析師 Chris LaFemina 仍對該產業持樂觀態度。

「這疲態將會結束，需求不會大幅加速，但情況會開始好轉，且銅礦等大宗商品的供應限制將導致需求增長速度大於供應。」LaFemina 說。

在多元化礦商中，必和必拓 (BHP-US) 股價 66 美元，較峰值下降 20%；力拓 (RIO-US) 下跌 19% 至 75 美元；Anglo American (NGLOY-US) 下降 13% 至 21 美元；全球銅生產商 Freeport-McMoRan (FCX) 股價 36 美元，距離峰值也差了 21%。

LaFemina 最看好 Freeport 公司和銅價。

銅價較春季高點下跌約 10%，至每磅 4.33 美元，表現優於鐵礦砂，後者價格較高點下跌 40% 至每噸 145 美元。必和必拓、力拓和 Anglo American 都對鐵礦砂有大量曝險。

LaFemina 看漲銅礦的部分原因來自再生能源的興起 (風力渦輪機需要大量的銅)，以及電動汽車的興起 (電動汽車的銅用量是傳統汽車內燃機引擎汽缸的 4 倍)，《巴倫周刊》也曾於今年稍早報導強調了「綠色經濟」對銅礦的需求。

以 Freeport 估計 2022 年 EPS 3.5 美元計算，目前股價本益比約 10，收益率低於 1%。Freeport 的淨債務已經縮減至目標 34 億美元，2022 年股息和執行庫藏股金額應該都會增加。

LaFemina 認為，Freeport 能利用銅礦低成本且產量不斷增加的優勢，「其資本回報的故事才正要開始。」他給予該股目標價 60 美元，且在銅價每磅 5.50 美元的假設下，其 2022 預估 EPS 達 6 美元，高於共識預期。

LaFemina 也偏愛必和必拓、力拓和 Anglo American，因為這些企業股價本益比只有個位數，且配有高股息。 必和必拓和力拓目前收益率為 9%，但其股息是不規則派發。