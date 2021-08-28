Bitwise 首席投資官： NFT 作品的價值究竟在哪裏？
人們應該思考這樣一系列問題：我們爲什麼認爲藝術有價值？是因爲它的物理存在？ 還是因爲它讓我們有思考？ 是因爲它的社交信號？還是因爲它有助於定義羣體社區？
撰文：Matt Hougan，Bitwise Asset Management 首席投資官
編譯：Perry Wang
NFT 的價值究竟在哪裏是？這一個仁者見仁的事情。Bitwise Asset Management 首席投資官 Matt Hougan 在推特上以英國先鋒藝術家達米安·赫斯特的作品「The Currency」爲例，詮釋了他的理解。Three Arrows Capital 創始人兼首席投資官 Su Zhu 稱讀該推是「讓你迅速對 NFT 上頭最快的道路」。
1/12 所有那些對 NFT 持懷疑態度的朋友們，你們應該花點時間考慮一下英國藝術家的代表人物達米安·赫斯特（Damien Hirst ）的作品「The Currency」。
2/12 赫斯特毫無疑問是這一代最成功和最重要的藝術家之一。
他的很多作品都站在藝術與金錢的交匯處。 例如，他創造了一個鑲嵌着鑽石的人類頭骨——這個作品以 1 億美元的價格售出。
它是藝術還是金錢？
3/12 鑑於他對藝術與金錢相碰撞的癡迷，他迅速進入 NFT 世界也就不足爲奇了。
4/12 赫斯特的「The Currency」這個項目的美妙之處，特別是對於非 NFT 原生一族而言，在於它的結構。
赫斯特創作了一萬幅真實的點畫，並將它們放入一個金庫，然後拍賣與每幅畫掛鉤的 NFT。
5/12 有趣的部分是：一年後，買主們必須決定：他們是要保留 NFT 還是實物繪畫？
無論他們選擇哪個，另一個都會被銷燬。
6/12 赫斯特從事點畫繪製已有很長時間，長期以來這些畫作一直以高價出售。
因此不可能說這些畫沒有價值，而人們一直以來對各種 NFT 就是此類態度。
7/12 但通過強迫人們在 NFT 或繪畫之間二選一，赫斯特讓人們直面藝術的「價值」。
哪個會更有價值？
一幅你可以掛在牆上的小點畫，還是你可以擁有的 NFT ？這讓人們去思考有關藝術本質是的根本性問題。
8/12 我認爲答案不是顯而易見的。 事實上，我強烈懷疑， NFT 最終會更有價值。
部分原因是因爲赫斯特的第一個 NFT 在藝術史上的地位，無疑要比赫斯特的無數點畫作品要大得多。
9/12 這讓我想起了街頭藝術家班克斯（Banksy）那幅被撕碎的畫作，它在撕碎後變得比那次「令人震驚」的事件之前更有價值。
10/12 每個對 NFT 持懷疑態度的人都會問：「它們有什麼價值。」 他們只是 jpg 照片！
一張可愛的企鵝照片可以是個很好的例子。我可以通過談論網絡和社交信號等等來解釋其價值，但答案很複雜。
11/12 但赫斯特的 NFT/ 繪畫混合體無疑是有價值的，直接向人們提出一個振聾發聵的問題：我們爲什麼認爲藝術有價值？
是因爲它的物理存在？ 還是因爲它讓我們有一些思考？ 是因爲它的社交信號？還是因爲它有助於定義羣體社區？
12/12 NFT 原生一族可能覺得這個項目沒那麼有趣，因爲它跨界，而不是完全擁抱 NFT 生態系統。
但這個項目的做法可以幫助加密貨幣世界之外的人們更清楚地思考 NFT （以及一般藝術）爲何以及如何具有價值。