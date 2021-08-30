〈商品報價〉中國需求好轉 鐵礦砂周漲14%、BDI連六周收紅

海岬型運費反彈，抵銷巴拿馬運價回落的損失，波羅的海綜合指數 (BDI) 上周五 (27 日) 續創 11 年新高至 4235 點，上漲 40 點或 0.95%，周漲 3.49%，連續第六周收紅。受中國需求好轉激勵，鐵礦砂價格回神，上周累計上漲 14%。

海岬型運費指數 (BCI) 強彈 119 點，或 1.97% 至 6162 點，周漲 2.75%，周線連六漲；平均日租金大增 986 美元至 51099 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 轉跌 37 點，或 0.95% 至 3874 點，周漲 2.35%；平均日租金減少 332 美元至 34,870 美元，站回 3 萬美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 則上揚 33 點，或 0.96% 至 3470 點，周漲 5.92%。

受中國需求好轉激勵，天津港進口價漲 3.72% 至 159.1 美元，周漲 14.38%；連續月紐約鐵礦石漲 4.82% 至 161.79 美元，周漲 15.15%。

中國資源部 28 日公布，將鐵礦列為戰略性礦產，並成為境內找礦行動的主攻礦種，以促進增量及儲量。由於中國鐵礦砂對外依存度高達八成，是全球最重要的市場，勢將牽動產業格局變化。