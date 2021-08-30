統一證與中信銀簽署永續發展連結貸款 創券商先例

統一證券 (2855-TW) 今 (30) 日宣布，與中國信託銀行簽署第一筆永續發展連結貸款 (Sustainability-linked Loan, SLL)，創國內證券業首例。

統一證表示，對永續發展領域耕耘已久，早在 2010 年發布社會責任報告書，並積極響應聯合國永續發展目標項目 (UN SDGs)，以消除貧窮、就業與經濟成長、教育品質和性別平等等 4 大指標，結合核心業務作為永續發展核心，落實 ESG。

而統一證自 2019 年正式導入國際溫室氣體盤查標準，去年更擴大盤查範疇，包括其他間接排放源如員工商務旅行、委外的工作或垃圾處理、員工通勤往來工作場所等排放標的，並獲得 ISO 14064-1 認證，統一證指出，本次永續連結貸款即針對統一證的溫室氣體排放量做利率減碼獎勵。

而自 2016 年開始，統一證與合作供應商共同為永續環境努力，簽署供應商企業社會責任承諾書，去年整體廠商簽署承諾書比例達 87%。

統一證公司治理評鑑自第一屆起連續三屆榮獲上市公司最優等級前 5% 級距，且 2020 年榮獲上市公司前 6-20% 佳績，並榮獲第 13 屆台灣企業永續獎 (TCSA) 企業永續報告獎金獎和第 4 屆資誠 CSR 影響力獎 - 銅獎等殊榮。