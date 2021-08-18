台股7月自營、承銷獲利減 券商單月獲利月減25%

台股 7 月月線收黑、跌幅近 3%，也拖累券商獲利表現，根據證交所統計，全體券商 7 月稅後純益 100.38 億元，較前月衰退 25.01%；累計前 7 月稅後純益 683.13 億元，仍較去年同期大增 1.5 倍。

台股大盤指數雖曾在 7 月一度攻上「萬八」歷史新高，但不敵內外資獲利了結賣壓，指數高檔震盪最終月線收黑，儘管經紀業務受惠成交量增加挹注獲利，但在自營與承銷部位獲利衰退拖累下，導致券商單月獲利縮水。

其中，在經紀業務部分，7 月大盤總成交值約 12.38 兆元，較前月增加 22.42%，證券商經紀手續費收益突破百億來到 113.75 億元、月增幅 28.3%，是主要業務中唯一逆勢增長的項目。

但受指數回檔影響，券商自營商持有股票評價損失也跟著增加，7 月稅後純益大幅腰斬只剩 17.92 億元，和前月稅後純益 58.58 億元，月減幅將近 7 成。

至於承銷業務部分，部分券商因包銷個股現增，受股價下跌拖累，整體券商單月獲利由盈轉虧，單月淨損 10.88 億元，較前月大減 2.2 倍。

整體而言，今年以來台股大盤仍較去年同期增加，因此包括經紀、自營與承銷等業務都比去年增加，其中經紀手續費收入因大盤總成交值成長而較去年同期增加 93.54%，自營業務淨利也較去年同期成長 159.59 億元、年增 447.53%，承銷業務淨利亦較去年同期成長 15.44 億元、年增 88.68%，全體證券商稅後淨利 683.13 億元，較去年同期成長 416.62 億元、156.32%。