那斯達克指數強勢創高 這檔AI ETF也跟著登頂

在 AI 巨頭 Google 領軍之下，助攻那斯達克指數週五突破 15000 點，再創歷史新高。連帶元大全球人工智慧 ETF(00762-TW) 上周五淨值 43.25 元創成立以來新高，今 (30) 日淨值維持歷史高檔震盪。

元大投信研究團隊表示，AI 應用包含：社群、VR、電動車與自駕技術等近年蓬勃發展，布局 AI 相關企業的「STOXX 全球人工智慧指數」表現亮眼，帶動追蹤該指數的 00762 淨值跟著創成立以來新高。

元大投信研究團隊舉例，為打造沉浸式社群體驗，臉書成立 Facebook Reality Labs 研發各種 AR/VR 穿戴裝置，藉由簡單手勢甚至場景感應，滿足使用者遊戲、工作、生活需求。例如 AR 智慧眼鏡感應到使用者正在與身邊的人交談中，則自動將來電轉進語音信箱；即將到期的待辦事項自動呈現在智慧屏幕上；在適當時間自動撥放使用者最愛的音樂。

國際數據資訊 IDC 預計 AR 穿戴裝置每年都有兩位數到三位數的強勁成長。臉書利用 AI 技術結合 VR 奠定產業領導地位，並以 VR 豐富經驗為基礎開發 AR，期望取代智慧型手機，成為生活中的必需品。AR/VR 巨大的潛在市場也吸引 Google 和蘋果積極投入資源研發。

此外，「元大全球 AI」ETF 研究團隊表示，電動車與自駕技術作為 AI 技術運用的一環，無疑是時下最夯的投資話題。國際能源署 (IEA) 表示全球去年有超過一千萬輛電動車上路，一般消費者的電動車花費累積達 1,200 億美元，政府也提供 140 億美元的政策補貼，然而若要達到 2050 年淨零碳排的目標，電動車的銷量還要再成長 10 倍。

一般大眾認為投資電動車品牌最能吃到這塊大餅，然而消費者對於品牌偏好差異甚大，且傳統車廠進軍電動車領域，勢必也會瓜分電動車品牌市佔率；投資人可以把目光移向電動車內微小卻擁有龐大商機的關鍵元件。

元大全球 AI ETF 追蹤指數的成分股便涵蓋電動車與自駕技術周邊概念股，現階段包含 NVIDIA、Intel、AMD 等，以及社群巨頭、大數據公司、AI 晶片大廠，有助投資人參與社群、VR、電動車等最火熱的投資，掌握全球 AI 未來強勁成長動能。