零股投資人8月趁震盪搶進兩類ETF  00757領先站回季線

8 月以來台股及美股急漲急跌走勢震盪，許多人氣 ETF 跌破季線後，小資族趁機搶進，統計本月零股受益人數增加前十名 ETF，主要為兩大區塊，分別為老牌配息 ETF、科技趨勢主題 ETF，其中，統一 FANG+(00757-TW) 表現最帶勁，率先站回季線。

攤開 8 月以來零股受益人增加前十名來看，訴求配息的老牌 ETF 以元大台灣 50(0050-TW) 及元大高股息 (0056-TW) 為代表。科技趨勢主題 ETF 聚焦在電動車例如國泰智能電動車 (00893-TW)、以及美股科技王的統一 FANG+；而本月新掛牌的中信小資高價 30(00894-TW) 及富邦未來車 (00895-TW) 在新鮮貨上市及基期為 0 的情況下，也入列零股受益人新增人數前十大排行。

在這些小資喜愛的 ETF 中，追蹤尖牙股指數的統一 FANG+ETF 表現最強勢，是唯一回到季線上的 ETF。儘管短期受到成份股內兩檔中概科技龍頭阿里巴巴及百度的拖累，但在中概股跌深反彈及其他尖牙股強勢帶動下，短短 5 個交易日內就跳漲回到季線之上，再度逼近股價高峰。

統一 FANG+ETF 經理人袁永騰表示，尖牙股裡的成份股營收來源多元化，都有強勁基本面支撐，例如谷歌及亞馬遜受惠於雲端需求高速成長，臉書及推特有數位廣告需求推升，輝達是全球發展 AI、電動車及半導體的關鍵上游企業，蘋果即將有新品上市，而阿里巴巴及百度的競爭優勢及營業模式不變，因中國監管風波衝擊股價，使得本益比已跌到低檔，吸引機構法人逢低買進。