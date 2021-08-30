〈台股盤中〉電金傳產權值股齊揚 量縮大漲逾百點

在 Fed 表態不急於升息、年底可能縮減購債下，美股上周五四大指數齊揚，激勵台股今 (30) 日同步走強，電子雙雄領軍強漲，IC 設計族群衝鋒，金融權值股與台塑四寶同步攀揚，航運族群持續乘風破浪向上挺進，指數盤中一度大漲超過 120 點，但市場追價力道不足，預估今日成交量將縮減至約 2600 億元。

觀察電子權值股表現，台積電重回 600 元關卡，聯發科、聯電漲幅超過 1%，股王矽力 - KY 再大漲逾半根停板，日月光投控、廣達、研華等也都站穩盤上，鴻海早盤開高後翻黑，在平盤附近震盪。

IC 設計族群表現強勢，創惟亮燈漲停，康呈、力旺大漲超過 8%，點晶、通嘉、鈺創、聚積、富鼎漲幅都超過 3%。PCB 族群續成盤面焦點，競國漲逾半根停板，金像電大漲 4%，燿華、敬鵬表現也不俗。

航運族群續獲資金點火，四維航大漲 6%，慧洋 - KY、志信、中航、新興、裕民漲幅都超過 3%，貨櫃三雄長榮、萬海、陽明漲幅也都超過 1%。

特斯拉向德州申請售電，元晶可望受惠，在元晶強攻漲停領軍下，帶動太陽能族群全面強彈，茂迪、安集漲幅都超過 4%，國碩、碩禾也漲逾 2%。

國泰證期分析師蔡明翰指出，台股成交量持續縮減，顯示從底部反彈千點後，市場追價意願持續降低，短線恐無法突破季線壓力，在季線附近震盪整理，後續待補量才有機會上攻；不過指數中長多格局不變，震盪拉回還是可逢低布局，但在量價背離格局下勿追高。