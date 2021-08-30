〈台股盤後〉電金雙箭頭甩尾 收最高17396點、攻克季線

台積電今 (30) 日站回 600 元整數大關，領軍電子權值股發威，金融股穩盤，最後一盤電金權值股再發威，加權指數終場大漲 186.59 點，收在今日最高點 17396.52 點，收復季線，成交量縮至 2694.86 億元。

近一周最重要的大事，莫過於重要晶圓代工漲價的消息。台積電大漲 1%、收在 605 元，聯發科、聯電漲幅超過 1%，股王矽力 - KY 再大漲逾半根停板，其餘權值股部分，日月光投控、鴻海、研華等也都全面勁揚。

整體而言，晶圓代工報價今年以來持續上漲，主因在於晶圓嚴重供不應求，尤其成熟製程的相關產品。矽晶圓廠環球晶、合晶及中美晶等表現都優於大盤。

金融股也是資金聚集所在，台新金狂飆超過 6% 最帶勁，新光金、國泰金也都漲超過 3%，開發金、安泰銀、京城銀等都滿面紅，拉抬金融指數創高。

資產題材和營建股今天也有所突圍，主要因為受到原物料上漲以及缺工等因素影響，新屋房價目前呈看回不回走勢，激勵愛山林、基泰強漲超過 9%，宏璟、遠雄、太子、怡華、皇翔也都走高。

整體來說，台股成交量雖然持續縮減，今日交投更創 3/15 以來新低量，但因買盤鎖定帶權重的權值股，帶動指數持續反彈力道，終場收在最高點，一舉攻克季線，接下來將挑戰前高 17643 點。