〈書摘〉漲得快，也跌得深—槓桿型、反向型基金千萬別長抱！

近期台股連跌 9 天，市值蒸發了 2.95 兆元，指數一片綠油油，令不少投資人感到心慌慌，希望避險的情緒也逐漸高漲。因此，有些投資人會選擇具有避險性質的反向 EFT，像是台灣 50 反 1（00632R），但交易這種 ETF 該注意那些事情呢？

我們一起來看看《華爾街日報》最著名的專欄作家傑森 · 茲威格怎麼說？

既能放大報酬，又能翻轉損失，真有那麼好？

想像一下，若有人告訴你某一個槓桿型基金有將現在市場指數放大兩倍，甚至三倍的效果，這就意味著，你如果去買一個一年之後會成長 20％的投資─最終實際上將賺到 40％，甚或 60％。

不僅如此，槓桿型基金還宣稱可以兩倍或三倍翻轉損失，這類「超短期」指數股票型基金（“Ultra-Short”ETFs）可以將一個指數的每日收益反轉─如果你知道市場要下跌 20％，這種基金的收益則會上升 40％，甚至 60％。

世上還有比這個更不傷腦筋的事嗎？不花一點功夫，就可以把一塊錢變成兩塊錢或三塊錢，誰會拒絕？

這類基金真的非常受歡迎，到 2009 年初，市場上總共有 106 種，淨資產總值達到 460 億美元，無數的投資者和數以千計的理財顧問都購買了這類型的基金，希望將投資報酬翻倍或變成三倍。但我實在不想澆你冷水，這類型基金在短期裡的表現，確實如其宣傳所說，但長期來說，其表現幾乎完全不符合擁有者的期待。

槓反型基金是避險好選擇？小心，可能會讓你愈套愈牢！

放大報酬，是你持有這個基金一天會發生的事，然而，如果你持有這種基金超過一天，就是把自己的資產投入了潘朵拉的盒子，會帶來許多意想不到的麻煩。讓我來舉例說明一下。

假定有一檔名為「超短期太陽股基金」的投資標的物。這個基金的目標，

是將太陽光電產業公司「光電指數」每日績效，反向放大 200％。

還記得嗎？超短期指數股票型基金在指數下跌時會反向上升兩倍─但指數上升時，它也會反向跌兩倍。

這件事的機巧就在這裡：因為這類基金在市場不好的時候，通常會下跌兩倍，所以長時間下來，它就會愈跌愈深。現在讓我們假定，「光電指數」逐日輪流漲跌的幅度正好為 2％，表 1 就是你持有 ETF 或超短期指數股票型基金，前後四天所會得到的結果：

表 1

每一天，超短期指數股票型基金的運作一如預期，也就是把當天指數的表現反向加倍，但它卻並不是把四天當作一個整體，而是每天為一單位（再次強調）。因此，光電指數的部分最後損失了 0.08％。在這種情況下，你會預期超短期指數股票型基金應該反向上升 0.16％，但是它卻反而下跌了 0.32％─損失了你以為會上升幅度的兩倍！

請記得，這類超級指數股票型基金會把指數每天的損失，反轉為兩倍的收益（這也是為什麼人們會認為它是一個針對市場下跌的避險選擇），但它同時也會把指數每日的收益，反轉為兩倍的損失，因此在它的績效不好的時候，這類型基金就會陷得更深，以至於在績效好的時候的加倍，不足以縮短彼此之間的差距。

對短期交易者來說，這類型基金確實是個好工具，可以用來控制每日的風險，並且抓住市場爆炸性的變化；但如果你是尋求投資安全的長線投資者，卻把這類型基金放進你的投資組合，那就像是企圖用老虎鉗挾出隱形眼鏡，或者企圖用電鋸來修指甲。

來源：樂金文化