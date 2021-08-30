主題式投資夯 這次輪到電動車 5G、AI 續熱 基因醫療在路上

撰文：張國蓮 攝影：張家禎

「你買『電動車』了嗎？」是時下投資人間最新的問候語；在這之前，曾經是你買「5G」了嗎？你買「ESG」了嗎？你買「乾淨能源」了嗎？你買「AI」了嗎？你買「高配息」了嗎？這些都代表某一段時間市場上熱門的投資主題，相關的基金、ETF、ETN 都在當時火了一把。

企業跨領域、多角化經營

主題式商品應運而生

主題式商品約於 2014 年誕生，2017 年開始流行，並繼大盤型、產業型之後受到投資人青睞，再以台股掛牌 ETF 來看，AI 主題型 ETF 率先掀起一波熱潮，隨後 5G、ESG、半導體都帶動一股風潮，基金與 ETN 也有相關主題推出，預期現在起到今（2021）年底，電動車將接棒，成為最夯主題並帶動一波投資潮。

主題式商品能成為投資主流，主要是因大環境的變化，綜合 3 位專家——富達投信投資策略分析部副總經理林紹凱、富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫與國泰投信指數商品部主管陳郁仁的看法，這個變化來自 4 方面，包括新科技、政策支持與驅動、企業轉型以及後疫情時代下的生活、工作型態迥異以往，且各國或地區復甦程度不一。

在與以往大不同的環境下，一家企業不再單純屬於金融、消費或科技等產業，例如 Visa 橫跨金融與科技，亞馬遜（Amazon）橫跨消費與科技，傳統的產業分類已無法反映一家企業經營的全貌。

再加上受惠主流趨勢的企業，經常橫跨多個產業、區域或國家。林紹凱強調，跳脫產業、區域與國家框架的主題式商品，能充分涵蓋一個主題趨勢下的商機，拉高投資獲利勝率。

既然主題式商品是用來掌握特定主題、想法下的投資機會，投資人可以用 3 個步驟來挑選：

步驟➊：清楚投資市場有哪些中長期趨勢。

步驟➋：了解想要投資的中長期趨勢下有哪些主題，以及主題是處於萌芽期或成長期。

步驟➌：從想要投資的主題中，逐一了解每檔主題式商品，並從中挑出符合個人目標的個股、基金、ETF、ETN 等。

主題式範疇大小不一

了解成分股才能區分

長期趨勢方面，雖然國內外專家看法不盡相同，但是科技創新、人口老化與長壽、氣候變遷是共識所在，以此衍生的各類主題則會因為聚焦的範疇大小不一而有所差異，以未來都市化為例，林紹凱解釋是看好人工智慧（AI）與通訊等新創科技所重塑的新生活型態商機，此與訴求 AI 題材、5G 題材的差異是，前者的範疇較廣，但還是要仔細看成分股，出現 5 成以上雷同的機率不是沒有。

而乾淨能源與電動車則是因氣候變遷導致生活環境惡化，因此各國訂定碳中和目標等來減少對地球的傷害，雖然乾淨能源與電動車皆是氣候變遷趨勢下的主題，但對陳郁仁而言，前者處於萌芽期，後者卻是正要進入成長爆發期，這是另一個需要留意之處。

原本被視為產業型的半導體，呂其倫強調，若挑選成分股邏輯已跳脫傳統產業分類，也可視為主題式。呂其倫表示，新科技世界中，不論是通訊、物聯網、電動車、車聯網、人工智慧等都需要用到半導體，至少未來 3～5 年的能見度高且明確。

至於創新醫療，原先長壽趨勢下，人類對創新醫療保健的需求較高，但新冠病毒疫情蔓延全球後，疫苗、基因免疫等題材備受關注，從相關投資商品陸續問世來看，有機會繼電動車後，接棒演出。

了解趨勢後，就是從眾多主題中挑出適合自己的主題，陳郁仁建議，至少未來 3～5 年能見度高的主題是首選，例如電動車、半導體、AI、5G 等，而仍在萌芽期正往成長期邁進的乾淨能源、基因免疫等，須以更長期的心態與資金安排來投資。

最後，投資主題式商品，呂其倫提醒 2 個原則：

原則➊：即使能見度高，也不宜重押，畢竟長期趨勢看好下，短期股價也會修正，建議採定期不定額方式投資，才能抱得舒服又可掌握中長期投資機會。

原則➋：主題式商品多聚焦長期趨勢，應以追求資本利得為主，股息滾入再投資的累積型（不配息）較配息型佳。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2021 年 9 月號第 168 期