【中信投信】聯準會偏鴿 台股受惠漲價效應強彈

聯準會主席鮑威爾上周五於央行年會上表示，可能在年底前縮減購債規模但不急於升息。市場認為鮑威爾暗示超寬鬆的貨幣政策仍將支持風險性資產一段期間，偏鴿派解讀導致美股四大指數於上周五全數收漲，台股今日收漲約 186 點。

新興亞股上周除越南外，多數周線皆上漲，漲幅最高的前三市場分別為台股、泰國、南韓，漲幅依序為 5.3%、泰國 3.7%、南韓 2.4%。台股上週強力反彈，外資淨流入金額也居新興亞股之冠，高達 6.9 億美元（以下貨幣單位皆為美元），同以電子股為重心的南韓，不僅連續第三周面臨資金淨流出，且 8 月以來淨流出金額高達 58.3 億，為第二名台股淨流出約 5.8 億的 10 倍。

台股今日再度彈升，中信小資高價 30 ETF 經理人張逸敏指出，近期雖然電子業終端需求出現疑慮，但上週半導體龍頭宣布大幅調漲代工價格，大盤反映漲價效應，推升台股連日強彈。展望後市，各家手機品牌拉貨力道有望轉強，尤其以蘋果手機受惠高階手機市場的主要競爭對手華為的退出，成長性備受期待，有望進一步拉抬全球 5G 手機市佔率，建議投資人不妨適時留意高價電子股的布局機會。

中信綠能及電動車 ETF（本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金）經理人張士琳表示，台股短期反彈格局未變，長期而言綠能商機正逐步浮現。目前國內的綠電革命進行式，除了 RE100 組織（加入企業必須承諾於 2020 至 2050 年間達成 100% 使用綠電）的國際壓力，國內政府推出用電大戶條款已於 2021 年正式上路，要求用電大戶企業必須在 5 年內建置 10% 綠電，2020 年多數企業「超前部屬」，綠電採購的年交易量已超過 8 億度，預料未來採購交易量將穩定上揚。

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中信綠能及電動車 ETF 非屬環境、社會及治理相關主題基金，故公開說明書中未依金管會 110 年 7 月 2 日金管證投字第 1100362463 號函規定揭露永續相關重要發行資訊。

中信綠能及電動車 ETF、中信關鍵半導體 ETF、中信小資高價 30ETF 以追蹤標的指數報酬為操作目標，而標的指數之成分證券價格波動將影響標的指數的走勢，當標的指數的成分證券價格波動劇烈或變化時，本基金之淨資產價值亦承受大幅波動的風險。本基金雖以追蹤標的指數為操作目標，然下列因素仍可能使基金報酬偏離標的指數報酬，且偏離方向無法預估：(1)本基金可能因應申贖或維持所需曝險比例等因素而需每日進行基金曝險調整，故基金淨值將受到所交易之有價證券或期貨價格波動、交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等) 或基金整體曝險比例等因素影響而使基金報酬與投資目標產生偏離。(2)本基金投資組合與標的指數相關性將受到基金持有之有價證券或期貨與標的指數之相關性等因素影響。此外，基金投資組合中如持有期貨部位，因期貨的價格發現功能使其對市場信息、多空走勢之價格反應可能不同於所對應的有價證券，因此當市場出現特定信息時，基金淨值將同時承受期貨及所投資之有價證券對市場信息反應不一所產生的價格波動影響，可能使基金報酬將與投資目標產生偏離。

中信綠能及電動車 ETF、中信關鍵半導體 ETF、中信小資高價 30ETF 自成立日起，即運用基金資產進行投資組合佈局，基金投資組合成分價格波動會影響基金淨值表現。投資人於基金成立日 (不含當日) 前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌上市之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起至掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折 / 溢價的風險，本基金上市後的次級市場成交價格亦可能不同於基金每營業日結算所得之淨值，而有折 / 溢價之交易風險。基金受益憑證上市後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所股份有限公司 (以下簡稱臺灣證交所) 有關規定辦理。

中信綠能及電動車 ETF、中信關鍵半導體 ETF、中信小資高價 30ETF 於上市日後將依臺灣證交所所規定於臺灣證券交易時間內提供盤中估計淨值供投資人參考。計算盤中估計淨值因評價時點及資訊來源不同，與實際基金淨值計算或有差異，投資人應注意盤中估計淨值與實際淨值可能有誤差值之風險，經理公司於臺灣證券交易時間內提供的本基金盤中估計淨值僅供投資人參考，實際淨值應以本公司最終公告之每日淨值為準。

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